Гласање на КиМ: ИЗЛАЗНОСТ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НАЈВЕЋА ДО САДА! Звечан, Зубин Поток и Северна Митровица предводе

12.10.2025. 12:20 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Tanjug

ПРИШТИНА:) - Највећа излазност на данашњим локалним изборима на КиМ када је реч о српским срединама до 11 часова је у Звечану - 20,49 одсто, Зубином Потоку - 18,19 одсто и  Северној Митровици 17,77 одсто, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).

Према тим подацима, излазност у Лепосавићу је  9,58 одсто, Штрпцу 11,33 одсто, Грачаници 9,72, Косову Пољу 9,09, у Новом Брду 17,06, у Ранилугу 19,45, Партешу 10,45 одсто.

До 11 часова гласало је укупно 7,7 одсто бирача.

Према подацима ЦИК-а, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098, од којих на Косову и Метохији 2.025.105, а ван Косова и Метохије 43.993.

Гласа се у 938 бирачких центара на укупно 2.625 бирачких места.

Сва бирачка места су отворена на време, а затварају се у 19 часова.

избори на ким избори на северу ким гласање гласање на ким
Вести Политика
