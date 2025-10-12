Гласање на КиМ: ИЗЛАЗНОСТ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НАЈВЕЋА ДО САДА! Звечан, Зубин Поток и Северна Митровица предводе

ПРИШТИНА:) - Највећа излазност на данашњим локалним изборима на КиМ када је реч о српским срединама до 11 часова је у Звечану - 20,49 одсто, Зубином Потоку - 18,19 одсто и Северној Митровици 17,77 одсто, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).