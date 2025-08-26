few clouds
Гојковић осудила поруке мржње на кући породице студента Владимира Балаћа

26.08.2025. 15:57 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић најоштрије је осудила поруке мржње које су ноћас исписане на кући у којој живе чланови породице студента Владимира Балаћа у Футогу, истакавши да је то још један доказ да неко прави најгрубљу поделу у друштву, као и да се обистињују прогнозе о покушајима оживљавања сепаратистичких идеја у Војводини под плаштом наводне борбе за демократију.

„Очекујем да полиција открије починиоце, а тужилаштво и суд процесуирају и осуде оне који желе да Србију гурну у мрачне стране европске историје за које сам мислила да се никада више неће повампирити“, навела је председница Гојковић.

Она је истакла да ће Србија одговорити на све изазове, као и да је сигурна у то да је мишљење Новосађана и осталих грађана Србије супротно ономе од мишљења људи који себи дају за право да било кога протерују ван Футога, Новог Сада или Србије.

 

Маја Гојковић
