Гојковић осудила поруке мржње на кући породице студента Владимира Балаћа
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић најоштрије је осудила поруке мржње које су ноћас исписане на кући у којој живе чланови породице студента Владимира Балаћа у Футогу, истакавши да је то још један доказ да неко прави најгрубљу поделу у друштву, као и да се обистињују прогнозе о покушајима оживљавања сепаратистичких идеја у Војводини под плаштом наводне борбе за демократију.
„Очекујем да полиција открије починиоце, а тужилаштво и суд процесуирају и осуде оне који желе да Србију гурну у мрачне стране европске историје за које сам мислила да се никада више неће повампирити“, навела је председница Гојковић.
Она је истакла да ће Србија одговорити на све изазове, као и да је сигурна у то да је мишљење Новосађана и осталих грађана Србије супротно ономе од мишљења људи који себи дају за право да било кога протерују ван Футога, Новог Сада или Србије.