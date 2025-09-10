КАО ВРХУНАЦ ПАТОЛОШКЕ ЉУБОМОРЕ ТРАЖЕ САНКЦИЈЕ ЗА НАШУ ЗЕМЉУ Министарка Месаровић оштро реаговала: Турнеју опозиционих ,,лидера” предводи један од главних финансијера блокадера Драган Ђилас
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је на срамну објаву Драгана Ђиласа истичући један од главних финансијера блокадера предводи турнеју по европским институцијама које имају за циљ да униште државу.
-У Србији спроводе и финансирају уништавање институција и покушаје изазивања обојене револуције, и промовишу најнедемократскије принципе, а онда трче у Стразбур и Брисел да се жале и критикују председника Вучића како наводно он уништава државу. Ту актуелну турнеју опозиционих ,,лидера” по ЕУ институцијама на којој је главна тема ,,ко више пљуне по сопственој земљи” предводи један од главних финансијера блокадера насилника Драган Ђилас. Да се не заборави да не само да лажу о власти у Србији, легалној и легитимној, они по Бриселу и Стразбуру подилазе и аплаудирају најгорим мрзитељима Србије, попут хрватских ултранационалиста који величају усташтво и негирају геноциде и етничко чишћење које је спровођено над нашим народом- написала је министарка на Инстаграму.
Она је додала да нема оправдања за брутално насиље које већ десет месеци спроводе у Србији и за све лажи и манипулације којима трују јавност преко својих плаћеничких антисрпских медија.
-И сада, као врхунац њиховог бесчашћа и патолошке љубоморе због успеха Србије, траже санкције за нашу земљу. Пошто су им пропали сви досадашњи планови да се власт у земљи промени насилно на улици, пошто су нервозни јер су потрошили милијарде које су за то добили, сад покушавају да окрену део међународне заједнице против нас. Неће им успети! Поносни смо на нашег председника Александра Вучића и Српску напредну странку на челу са Милошем Вучевићем што не дозвољавају да ови страни плаћеници газе и уништавају Србију, и понижавају све њене грађане. Победиће Србија- поручила је Месаровић.