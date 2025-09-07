КО ЈЕ СПАСОЈЕ ВУЛЕВИЋ? Био је ударна песница демократског режима
„Прљава значка“, како се назива полицијски службеник повезан са мафијом и криминалним радњама уз злоупотребу службеног положаја, је надимак за који се испоставило да га у потпуности заслужује Вулевић., пише портал 24седам.
Ударна песница жутог режима Бориса Тадића, Спасоје Вулевић затражио је пензионисање и самим тим је дао оставку као командант елитне Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), након 20 година командовања преноси портал 24седам.
За тих 20 година, онога што тајкунски медији називају „часном каријером“, испоставило се да има много тешких и језивих мрља које су умногоме одредиле судбину земље.
Злоупотреба елитних специјалаца и уцене сопственој држави и систему, пребијања, смрти, убиства, крађа црног мафијашког новца, махинације са средствима „добротворних“ фондација и милитаризација блокадера терориста – безбројна су нечасна дела Спасоја Вулевића Вулета, која ће на имену команданта САЈ-а заувек остати као белег бешчашћа.
