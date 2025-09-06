scattered clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ГАСТРО СРЕМ У НОВОЈ ПАЗОВИ: Свега има, то истина СЛОВАЧКЕ НАДЛАЦКЕ НАЈВЕЋИ ХИТ

06.09.2025. 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
срем
Фото: Дневник

Туристичко-гастрономска манифестација "Гастро Срем" од петка поподне до сутра привлачи љубитеље сланих и слатких залогаја на платоу код ТЦ Биг у Новој Пазови.

Манифестација, која се до ове године одржавала у суседној Старој Пазови, уз нови простор добила је и већу бину, на којој се три дана заредом смењују тамбурашки оркестри и културно-уметничка друштва.

срем
Фото: Дневник

Највећи ред је за чувене надлацке, које прави  словачко Удружење пазовачких жена, а сав приход иде у хуманитарне сврхе, за помоћ малом Филипу Раконићу из Старе Пазове.

срем
Фото: Дневник

На штандовима има и чварака, оних правих "бомбона од свиње", ајвара, ракије од разног воћа, и необичних гурманлука, међу којима се издваја чоколада од лаванде и, наравно, чоколада од чварака.

срем
Фото: Дневник

За децу је организован посебан простор с јастуцима, а старији више воле да стоје - чекајући у реду да купе пржене кобасице у лепињи и пробају комад кулена и  димљени сир.

И. Р.

срем
Фото: Дневник
гастро срем срем
Војводина Срем
