(ФОТО) БАНОШТОР У ЗНАКУ ГРОЖЂА И ВИНА Баношторски дани грожђа уз дефиле, концерте и гастрономске специјалитете

06.09.2025. 16:05 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
баноштор
Фото: Дневник

Манифестација „Баношторски дани грожђа“ којом се традиционално најављује почетак бербе на северним падинама Фрушке горе, одржава се данас 6. септембра, у центру Баноштора.

У оквиру целодневног пратећег програма посетиоци могу да купе и дегустирају најбоља вина из тог краја,  пробају локалну храну и домаће специјалитете а за најмлађу публику у центар Баноштора стигао је и луна парк као и лицидери.

Манифестација дуга готово три деценије традиционално се организује у сусрет јесени а у славу вина и виноградарства те представља јединствену прилику за окупљање посетилаца уз Дунав у Баноштору, једном од најлепших села Фрушке горе.

И ове године на баношторском грожђебалу посетиоци имају могућност да уживају у разноврсном културно-уметничком и забавном програму испуњеном музиком, дефилеом винара и виноградара, пратећим изложбама, гастрономским специјалитетима, врхунским винима и добром атмосфером.

Најмлађи Баношторци, деца која похађају Основну школу „Јован Поповић“ и вртић „Лабудић“, учествовали су у тематском дечјем маскенбалу  „Костимирани виноград“.
 

ВИНО
Фото: Дневник


Након тога окупили су се винари, виноградари, мештани Баноштора и гости како би се прикључили у традиционални дефиле, а потом је следило муљање грожђа на старински начин.

Манифестацију је свечано отворио покрајински секретар за туризам Ненад Иванишевић и додељене су овогодишње награде и уручена признања за најбоља вина у више категорија.  
 

ВИНО
Фото: Дневник


Програм је настављен наступом фолклора локалних и гостујућих културно-уметничких друштава  а у програму учествују фолклорни ансамбл КУД „Бриле“ из Беочина, фолклорна секција КУД-а „Младост“ из Луга, затим КУД „Бегечка НАНА“ из Бегеча, Фолклорни ансамбл „Бранко Радичевић“ из Сремске Митровице као и Ансамбл народних игара и песама „Бранко Радичевић“ из Руме.
 

ВИНО
Фото: Дневник


У вечерњим сатима на централној музичкој бини следи наступ ди-џеја Миљана Марића.

Овогодишње „Баношторске дане грожђа“ посебно ће улепшати концерт наше познате поп звезде Гоце Тржан која ће публици приредити незаборавно вече у Баноштору а који почиње у  21 час.

ВИНО
Фото: Дневник
