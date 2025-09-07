light rain
ПРЕМИНУО РЕДИТЕЉ МИХАИЛО ВУКОБРАТОВИЋ Режирао "Бољи живот", "Отворена врата"...

07.09.2025. 20:19 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Умро je Михаило Вукобратовић, прослављени редитељ чувених серија које су обележиле домаћу телевизију.

Након тешких повреда задобијених на снимању, Вукобратовић је изгубио битку за живот у болници КБЦ Земун.

Михаило Вукобратовић био је једно од најважнијих имена домаће телевизијске продукције, режирајући серије које су постале део колективног сећања. Његов рад обликовао је генерације гледалаца и поставио стандарде у режији.

ред
Фото: printscreen Youtube/RTS mesto za nas

Пао на снимању у Земуну

Вукобратовић је 28. јуна ове године доживео несрећу на снимању серије, када је пао и задобио тешке повреде главе и кичме. Од тада је био хоспитализован на одељењу неурохирургије у КБЦ Земун, где је данас, 7. септембра, преминуо.

Михаило Вукобратовић режирао је нека од највољенијих остварења домаће телевизије, укључујући "Бољи живот", "Није лако бити мушкарац", "Отворена врата", "Стижу долари" и "Бела лађа".

редитељ преминуо бољи живот
