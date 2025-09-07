ПРЕМИНУО РЕДИТЕЉ МИХАИЛО ВУКОБРАТОВИЋ Режирао "Бољи живот", "Отворена врата"...
Умро je Михаило Вукобратовић, прослављени редитељ чувених серија које су обележиле домаћу телевизију.
Након тешких повреда задобијених на снимању, Вукобратовић је изгубио битку за живот у болници КБЦ Земун.
Михаило Вукобратовић био је једно од најважнијих имена домаће телевизијске продукције, режирајући серије које су постале део колективног сећања. Његов рад обликовао је генерације гледалаца и поставио стандарде у режији.
Пао на снимању у Земуну
Вукобратовић је 28. јуна ове године доживео несрећу на снимању серије, када је пао и задобио тешке повреде главе и кичме. Од тада је био хоспитализован на одељењу неурохирургије у КБЦ Земун, где је данас, 7. септембра, преминуо.
Михаило Вукобратовић режирао је нека од највољенијих остварења домаће телевизије, укључујући "Бољи живот", "Није лако бити мушкарац", "Отворена врата", "Стижу долари" и "Бела лађа".