(ФОТО) "ДАНАС СМО ЈОШ ЈЕДНОМ ПОТВРДИЛИ НАШУ ВИЗИЈУ СРБИЈЕ" Први човек Града Мићин након скупа у Каћу послао снажну поруку

07.09.2025. 20:50
мићин
Фото: Screenshot Instagram zarkomicin

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин шетао је данас са суграђанима на мирном скупу у Каћу

-Још један величанствен скуп грађана који воле Србију, слободу и демократију.

Данас су у Каћу, и 120 места широм Србије у породичној шетњи били људи који желе да наставимо да градимо друштво мира, заједништва и просперитета. Хвала житељима Каћа и осталих делова Новог Сада што су дошли у овако великом броју- написао је на Инстаграму.

Он је додао да су грађани послали поруку да им је доста насиља, блокада и тензија те да желе нормалан живот. 

-Да уместо реторике мржње и акција блокадера, које шире напетост и на сваком кораку изазивају сукобе, одаберемо пут дијалога, демократије и напретка.

За разлику од блокадера ми смо одговорни и посвећени свом народу. И имамо обавезу да стално, даноноћно радимо у његовом интересу.

Данас смо још једном потврдили да је наша визија Србије заснована на бољој садашњости и бољој будућности за све грађане.

Побеђује Нови Сад заједништва! Побеђује Србија напретка!
Живела слободна и суверена Србија- поручио је преко друштвене мреже Мићин.

Вести Политика
