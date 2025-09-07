(ФОТО) "ДАНАС СМО ЈОШ ЈЕДНОМ ПОТВРДИЛИ НАШУ ВИЗИЈУ СРБИЈЕ" Први човек Града Мићин након скупа у Каћу послао снажну поруку
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин шетао је данас са суграђанима на мирном скупу у Каћу
-Још један величанствен скуп грађана који воле Србију, слободу и демократију.
Данас су у Каћу, и 120 места широм Србије у породичној шетњи били људи који желе да наставимо да градимо друштво мира, заједништва и просперитета. Хвала житељима Каћа и осталих делова Новог Сада што су дошли у овако великом броју- написао је на Инстаграму.
Он је додао да су грађани послали поруку да им је доста насиља, блокада и тензија те да желе нормалан живот.
-Да уместо реторике мржње и акција блокадера, које шире напетост и на сваком кораку изазивају сукобе, одаберемо пут дијалога, демократије и напретка.
За разлику од блокадера ми смо одговорни и посвећени свом народу. И имамо обавезу да стално, даноноћно радимо у његовом интересу.
Данас смо још једном потврдили да је наша визија Србије заснована на бољој садашњости и бољој будућности за све грађане.
Побеђује Нови Сад заједништва! Побеђује Србија напретка!
Живела слободна и суверена Србија- поручио је преко друштвене мреже Мићин.