КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ЗАКЉУЧЕНА Упркос томе што НИЈЕ ИЗАБРАН ПОТПРЕДСЕДНИК ИЗ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у приштинском парламенту
Посланици скупштине привремених институција у Приштини ни данас нису изабрали потпредседника из српске заједнице, али је председник скупштине Димаљ Баша и поред тога закључио конститутивну седницу, тврдећи да то што није изабран један од пет потпрдседника не може бити препрека за конституисање парламента.
Баша је рекао да ће скупштина наставити рад у понедељак, а да ће се о даљим корацима консултовати са четворо изабраних потпредседника парламента.
У данашњем наставку седнице Миљана Николић из Српске листе, која према пословнику има право да предложи кандидата јер има девет од 10 мандата загарантованих Србима, у три гласања није добила ниједан глас, као ни Игор Симић у два гласања.
Председник Странке за слободу, правду и опстанак Ненад Рашић, чија странка има само један мандат, и који је сам себе предложио за потпредседника из редова српске заједнице, данас је добио 56 гласова.
Српска листа није учествовала у гласању о кандидатима који су одређени жребом, а раније данас уложила је уставном суду жалбу због тешког кршења права српског народа на седницама скупштине у Приштини.
У уторак, када су бирани председник скупштине и остали потпредседници, Славко Симић, кога је предложила Српска листа, није добио потребан број гласова у три гласања.
Српска листа је остала при томе да је њен кандидат Симић, а председник скупштиње Димаљ Баша потом је одредио да кандидат буде одређен жребом због наводног непредалагања кандидата, тврдећи да се пресуда уставног суда према којој се за једног кандидата може гласати само три пута односи и на избор потпредседника.
Претходно је Баша раздвојио гласање за потпредседника скупштине из српске заједнице и из осталих невећинских заједница, што је супротно уставу привремених институција, пословнику скупштине и досадашњој пракси.
На изборима 9. фебруара Српска листа освојила је девет од 10 мандата загарантованих Србима, док је Рашићева странка освојила један мандат, а Српска листа више пута је истакла да је Рашић мандат добио захваљујући албанским гласовима, у срединама где нема Срба у бирачким списковима.
Према пословнику скупштине у Приштини, кандидата за потпредседника скупштине из српске заједнице предлаже већина српских посланика.