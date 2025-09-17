У ОКТОБРУ ЈОШ ЈЕДНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ Министар финансија најавио већу зараду за просветаре, ево и колико
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се у октобру очекује још једно повећање плата у сектору просвете.
Како је рекао, плате ће бити повећане за од пет одсто. Мали је да је држава упркос блокадама омогућила раст плата и услове за пословање за све у Србији.
"Оно што је посебно важно, подигли смо плате у просвети. И подигли смо плате за пет одсто у марту. Иде још једно повећање сада у октобру (од пет одсто) и онда имате изједначавање основне плате наставника са просечном зарадом Републике Србије, што је на делу и биће до краја ове године, као што смо и обећали", рекао је Мали.
Он је током обиласка нове школе и вртића у Београду на води тако одговорио на питање новинара од коликог је значај улагање у образовање и како држава планира да помогне младим талентима који освајају медаље на такмичењима и олимпијадима знања.
Такође, Мали је указао да је држава изменама Закона о високом образовању подигла плате професорима и материјалне трошкове универзитетима.
Како је рекао, тиме држава показује и даје на значају запосленима у просвети, односно колико су важни.
"Надам се да ће, с обзиром на то да сам разумео министра просвете (Дејана Вука Станковића), да има још неке измене закона које се планирају, ти професори и наставници сада мало другачије да схвате своју улогу и да се више посвете деци, а мање овим свакодневним политичким дискусијама. Да се баве својим послом и да, кажем, посвете себе ономе чему и треба, односно ономе коме су потребни, а то су наша деца", казао је Мали.
Просветари су у јануару ове године добили прво повећање плата од 11 одсто, затим у марту од пет одсто, а након повећања у октобру такође за пет одсто, уследиће и редовно повећање плата у јануар 2026 од седам одсто.