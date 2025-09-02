clear sky
"МОЈА ЉУБАВ ПРЕМА СРБИЈИ ЈЕ БЕЗГРАНИЧНА" Вучић из Кине упутио поруку грађанима

02.09.2025. 10:29 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Вучић у Пекингу
Фото: Tanjug/Lintao Zhang/Pool Photo via AP

ПЕКИНГ: Председник Србије Александар Вучић данас је отпочео тродневну посету Кини, одакле се огласио на Инстаграму и упутио поруку грађанима.

– Моја љубав према Србији је безгранична. Одговарам само грађанима Србије и нашем народу – поручио је Вучић.

Током боравка у Пекингу, шеф српске државе разговараће са председником Кине Си Ђинпингом, председником Русије Владимиром Путином, као и са високим званичницима и представницима водећих кинеских компанија, саопштила је Служба за сарадњу с медијима.

Вучић ће 3. септембра присуствовати великој војној паради поводом Дана победе, на коју су позвани лидери из 26 земаља.

 

