"МОЈА ЉУБАВ ПРЕМА СРБИЈИ ЈЕ БЕЗГРАНИЧНА" Вучић из Кине упутио поруку грађанима
02.09.2025. 10:29 10:34
ПЕКИНГ: Председник Србије Александар Вучић данас је отпочео тродневну посету Кини, одакле се огласио на Инстаграму и упутио поруку грађанима.
– Моја љубав према Србији је безгранична. Одговарам само грађанима Србије и нашем народу – поручио је Вучић.
Током боравка у Пекингу, шеф српске државе разговараће са председником Кине Си Ђинпингом, председником Русије Владимиром Путином, као и са високим званичницима и представницима водећих кинеских компанија, саопштила је Служба за сарадњу с медијима.
Вучић ће 3. септембра присуствовати великој војној паради поводом Дана победе, на коју су позвани лидери из 26 земаља.