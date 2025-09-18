"НАЈВЕЋЕ ЗЛО ЈЕ САТКАНО У РЕТОРИЦИ ДИНКА ГРУХОЊИЋА И АНЕ ЛАЛИЋ" Председница Скупштине Града Вучинић докосурила Лалић: Желим да поручим Ани...
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић одговорила је оштро на срамотну изјаву Ане Лалић, која је ситуацију у Србији упоредила са усташким логором- Јасеновцем.
-Да ли Ана Лалић жели да каже да је данашња држава Србија иста као озлоглашни логор у Јасеновцу, где су поред десетина хиљада Срба, убијана и деца?
Желим да поручим Ани: живела сам у Хрватској и даље имам одређене контакте тамо, па ако је толико заљубљена у ту државу, потрудићемо се некако да је тамо задрже и приме. Слушала сам је неколико пута како “ћућка”, иде јој добро – права Хрватица.
Надам се само да народ Србије никада неће дозволити да нашу историју пишу овакви људи, који жртве сопственог народа – десетине хиљада убијених Срба, на најсвирепији начин – понижавају поређењем са мирним уличним протестима које организују, а на којима им се „случајно“ омакне да крену да нападају службена лица.
Замислите само Србију у којој би, на пример, Динко Грухоњић био премијер, а Ана Лалић министарка образовања!
Не требају нам ни политичари ни новинари који ће о нашој земљи говорити искључиво у Хрватској, а затим оно што се тамо договоре спроводити овде.
И да подсетим само да се њен ментор, вајни професор Динко Грухоњић, такође у Хрватској, хвалио да је добио име по Динку Шакићу, управнику Јасеновца.
Надам се да су млади људи и студенти схватили да је највеће зло саткано у реторици Динка Грухоњића и Ане Лалић и да никада не треба да их следе, јер они су букварски пример страних плаћеника у свом пуном капацитету- написала је Вучинић на Инстаграму.