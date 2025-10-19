Наставак репресије на Космету, седам Срба приведено КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ Курти наредио хапшење Срба у Зубином Потоку и Звечану
БЕОГРАД: Канцеларија за Косово и Метохију саопштила је данас да је у наставку бруталне физичке и правне репресије према српском народу, Аљбин Курти јутрос наредио акцију хапшења Срба у Зубином Потоку и Звечану у којој је приведено седморо наших сународника.
"Његове полицијске фаланге упале су јутрос око шест сати у ове две мирне српске општине на северу Косова и Метохије, уз специјалне јединице под пуним наоружањем, како би застрашили и унели немир међу српске породице и домаћине који деценијама живе на овим просторима", наводи се у саопштењу.
Како се додаје, опсадно полицијско стање и узмемиравање Срба трајало је више сати, а током ове бруталне акције, Куртијеви специјалци поразбијали су врата на српским кућама, вршећи претрес и преметачину, уз арбитрарна привођења наших сународника.
"Њима ће бити обезбеђена правна помоћ, а о њиховом провођењу обавестићемо и међународне представнике", додаје се у саопштењу.
Канцеларија за Косово и Метохију истиче да је реч о одмазди Аљбина Куртија према српском народу на северу Косова и Метохије, због победе српског народа на недавно завршеним изборима, као и нервозе Приштине услед изборног дебакла који Курти жели да компензује преко леђа српског народа.