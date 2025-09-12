НОВИ УДАР СРБЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Куртијева полиција упала у ПИО и РФЗО у Косовској Митровици"
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Нови талас притисака на Србе на Косову и Метохији догодио се данас када су припадници тзв. косовске полиције насилно упали у просторије ПИО фонда и Републичког фонда за здравствено осигурање у Косовској Митровици.
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић оценио је да је реч о директном удару на српски здравствени систем и упитао да ли премијер привремених институција у Приштини, Аљбин Курти, „на овај начин започиње изборну кампању и задаје последњи ударац дијалогу“.
„Куртијева полиција је упала у ПИО фонд и РФЗО у Косовској Митровици, институције које су од изузетног значаја и које пружају услуге огромном броју људи. Ово је ударац и на српски здравствени систем!“, поручио је Петковић на мрежи X и позвао Европску унију да заустави, како је рекао, „пиромана“.
Да се ради о насилном чину потврдио је и РФЗО, који је саопштио да је полиција у цивилу у 10.30 часова упала у њихову филијалу, претресала радни простор и личне ствари запослених, захтевала личне карте и на крају их приморала да напусте објекат.
„Напад на филијалу РФЗО у Косовској Митровици директно угрожава даље пружање здравствених услуга пацијентима и најосетљивијим категоријама друштва. Овим противправним и насилним поступањем у потпуности је оголена антиспска политика Аљбина Куртија“, наведено је у саопштењу Фонда.
РФЗО је нагласио да је реч о грубом кршењу бриселских споразума и да Србија остаје уз своје грађане и запослене на Космету. „Редовна примања биће настављена, а здравствене услуге неће бити обустављене“, поручио је Фонд.
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић оценио је упад као „неприхватљив и нехуман чин“ који погађа најрањивије – болесне, старе и социјално угрожене.
„Такви једнострани кораци поткопавају дијалог, угрожавају регионалну стабилност и занемарују основна људска права. Здравље и људско достојанство никада не смеју бити коришћени као политичко оружје“, поручио је Ђурић и позвао ЕУ, УН и друге међународне актере да реагују без одлагања.
Упад у ПИО и РФЗО у Косовској Митровици догодио се само дан након што су приштинске власти, уз асистенцију тзв. косовске полиције, преузеле објекте Поште Србије у Грачаници и Штрпцу.