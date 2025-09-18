ПОДЛЕГЛИ ПРИТИСКУ! ОНИ КОЈИ СУ БЛОКИРАЛИ ОДЛУЧИВАЛИ КО ЋЕ УЋИ У ЗГРАДУ И КАКО ЋЕ ДА СУДИ Драгана Бољевић отворено о ситуацији у Новом Саду: Тражили су- "овај предмет решавате сутра, може тај и тај судија"
Судија Врховног суда Републике Србије, Драгана Бољевић, говорила је о ситуацији у правосуђу у емисији "Релативизација" Љиљане Смајловић, где је истакла да судијама са стране изгледало да су њихове колеге подлегле притиску у Новом Саду.
-Ми смо имали у мају блокаде суда у Новом Саду у којима су људи који су блокирали суд одлучивали који ће судија да уђе у зграду суда, кад ће ући, колико ће да се задржи, какву ће одлуку да донесе у том предмету у ком пуштају само тог судију, не све, него тај који су они одлучили да буде решен и кад да изађе јер ће они опет наставити блокаду. То се дешавало, ми смо хиперлинковали у нашем одговору чланке са Нове С, са Н1, где су они који су демонстрирали тражили "Овај предмет решавате и сутра може тај и тај судија", односно "то веће може да иде у суд, и мора да заврши одлуку до тада и тада, јер ми после настављамо, а мора бити таква и таква одлука". И била је. Тада су пуштени и ова професорка, како је штрајковала глађу и још неких пар демонстраната- нагласила је судија.
Она је додала да је то заиста деловало судијама са стране да су колеге подлегле притиску.
-Велики је притисак, ја њих разумем. Уопште то није лако, али можда су баш они и рекли јесте таква одлука треба да буде, али онда је било проблематично зашто су уопште неке људе стављали у притвор. Ако мислиш да у истим околностима сада нема услова за притвор, па што си га уопште одређивао?- поручила је Бољевић.