МРЕЖАМА СЕ ШИРИ ОБЈАВА О ОТМИЦИ ДЕТЕТА У ПОДГОРИЦИ Полиција тврди да нема никакву дојаву
ПОДГОРИЦА: Након узнемирујућих објава на друштвеним мрежама о наводној отмици детета у једном тржном центру у Подгорици, из Управе полиције кажу да нису добили пријаве о киднаповању малолетника.
Из полиције су у изјави за портал РТЦГ апеловали на грађане да не пласирају у јавност непроверене информације и не шире панику.
Друштвеним мрежама круже објаве да су једној мајци отели дете у познатом подгоричком тржном центру, те да је дете након затварања тржног центра пронађено у тоалету са траком преко уста и ошишане главе. Наводно су га отели страни држављани и да то није први случај.
"Поводом објава на друштвеним мрежама које су изазвале узнемирење у јавности, а које се тичу наводног покушаја отмице детета у једном шопинг молу у Подгорици, за шта се наводи да је за ово дело одговоран страни држављанин Управи полиције није пријављен овај нити сличан догађај који би се могао повезати са наведеним", речено је из Управе полиције.
Из полиције апелују на грађане да, како су навели, "не пласирају у јавност непроверене информације и не шире панику дељењем наведене лажне објаве".
"Управа полиције одмах, без одлагања, поступа по свакој пријави која се односи на децу и малолетнике....", навели су из полиције.