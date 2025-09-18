clear sky
23°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МРЕЖАМА СЕ ШИРИ ОБЈАВА О ОТМИЦИ ДЕТЕТА У ПОДГОРИЦИ Полиција тврди да нема никакву дојаву

18.09.2025. 11:45 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: РИНА

ПОДГОРИЦА: Након узнемирујућих објава на друштвеним мрежама о наводној отмици детета у једном тржном центру у Подгорици, из Управе полиције кажу да нису добили пријаве о киднаповању малолетника.

Из полиције су у изјави за портал РТЦГ апеловали на грађане да не пласирају у јавност непроверене информације и не шире панику.

Друштвеним мрежама круже објаве да су једној мајци отели дете у познатом подгоричком тржном центру, те да је дете након затварања тржног центра пронађено у тоалету са траком преко уста и ошишане главе. Наводно су га отели страни држављани и да то није први случај.

"Поводом објава на друштвеним мрежама које су изазвале узнемирење у јавности, а које се тичу наводног покушаја отмице детета у једном шопинг молу у Подгорици, за шта се наводи да је за ово дело одговоран страни држављанин Управи полиције није пријављен овај нити сличан догађај који би се могао повезати са наведеним", речено је из Управе полиције.

Из полиције апелују на грађане да, како су навели, "не пласирају у јавност непроверене информације и не шире панику дељењем наведене лажне објаве".

"Управа полиције одмах, без одлагања, поступа по свакој пријави која се односи на децу и малолетнике....", навели су из полиције.

црна гора отмица
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај