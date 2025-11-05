ОЧЕКИВАО "ПРОВОД" СА ДВЕ ДЕВОЈКЕ, ДОБИО БАТИНЕ И ОСТАО БЕЗ 200.000 ДЕНАРА Македонска полиција ухапсила четворо због пљачке мушкарца
Незаборавно вече са две девојке, за једног Македонца претворило се у потпуни хорор. Жене су у договoру са двојицом мушкараца претукле и опљачкале човека, а једна од њих и даље је у бекству.
Основно јавно тужилаштво у Скопљу покренуло је истраку против четворке која се сумњичи за за кривично дело разбојништво, јеру су, како наводе тамошњи медији, употребом силе одузели 200 хиљада динара од оштећеног.
Жртва је 30. октобра са једном од осумњичених жена отишао у мотел у Скопљу, након чега му је она предложила да им се у незаборавном проводу придружи још једна девојка. Мушкарац се сложио и осумњичена је позвала другу жену, након чега су њих две убедиле оштећеног да оду у „лепши и скупљи хотел“.
Излазећи из собе, у мрачном дворишту мотела, пресрела су их двојица мушкараца, па су сво четворо насрнули на жртву. Ударали су га боксерима по глави и телу док није пао на земљу, а из џепова су му одузели новац, мобилни телефон и личну карту.
Јавни тужилац је судији за претходни поступак Основног кривичног суда у Скопљу, доставио предлог за одређивање мере притвора за сва четворицу осумњичених, због опасности од бекства и могућности да понове дело.
За једну од осумњичених жена која је у бекству након извршења дела, притвор ће почети да се примењује од њеног проналажења и лишења слободе.