МЕСАРОВИЋ НА CGTN ПРЕДСТАВИЛА ПОТЕНЦИЈАЛЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ КИНЕ И СРБИЈЕ "Поносни смо на резултате заједничких пројеката и визију даљег развоја"

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић говорила је за CGTN, једну од најугледнијих глобалних телевизијских кућа, о потенцијалима економске сарадње са Кином, визији развоја и резултатима заједничких пројеката.

-Велико ми је задовољство што сам имала прилику да говорим за CGTN, једну од најугледнијих глобалних телевизијских кућа која својим садржајем допире до више од 387 милиона гледалаца у 170 земаља и региона. CGTN је препозната као светски медијски гигант са преко 115 милиона активних корисника на вишејезичним дигиталним платформама и импресивних 16 милијарди прегледа садржаја. Велика је част што је Србија, под вођством председника Александра Вучића, као поуздан партнер Народне Републике Кине који негује челично пријатељство са кинеским народом, а пре свега пријатељство два лидера, добила простор на тако утицајном медију да представи наше економске потенцијале, визију развоја и резултате заједничких пројеката који нас повезују. Поносна сам што заједно председником Вучићем, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем настављамо да следимо јасну визију модерне, стабилне и економски снажне Србије -написала је Месаровић на Инстаграму.

 

 

