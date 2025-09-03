ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ИЗ КИНЕ: Много важних сусрета и састанака, разговарали смо са компанијама из различитих области да пронађемо најбоља решења за наше грађане (ВИДЕО)
Председник Србије Александар Вучић објавио је на Инстаграму видео у коме је сумирао активности другог дана посете Кини.
Вучић је навео да је после присуства сјајној војној паради, имао велики број састанака.
- Имали смо много важних сусрета и састанака, разговарали смо са компанијама из различитих области да пронађемо најбоља решења за наше грађане - објавио је Вучић у опису видеа.
- Били смо на паради војној, где сте могли да видите не само страховити напредак кинеске војске, већ кинеске индустрије, кинеске технологије. Кина је данас невероватно напредна, много тога су урадили и данас су раме уз раме, или прса у прса са Сједињеним Америчким Државама у борби за прво место као светска и војна, и политичка и економска велесила - поручио је Вучић и додао:
Оно што је изузетно важно за грађане, ми смо данас обавили много разговора са представницима како кинеских војних компанија, са укупно 11 компанија смо обавили разговоре, сутра имамо још три у различитим сферама друштвених области. Јер знате, држава није да ви будете на власти један дан више, већ да некоме ко долази после вас оставите да има много више, много веће богатство, него што су нама оставили својевремено.
