(ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ОБИШАО ГАК У ВИШЕГРАДСКОЈ: Труднице и новорођенчад добијају боље услове, а и у Нишу се гради ново породилиште
Председник Србије Александар Вучић обишао је данас радове на санацији и адаптацији Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, у Вишеградској улици.
Са Вучићем у обиласку су министар здравља Златибор Лончар и министар за јавна улагања Дарко Глишић, а дочекао их је директор клинике Александар Стефановић.
Радови на згради тог породилишта почели су 10. септембра, а њихова вредност је 4,6 милијарди динара.
Планирано је да трају две године, а овим пројектом планирана је комплетна адаптација и санација како би се побољшали услови лечења и неге болесних жена, трудница, породиља и новорођенчади.
Обухват радова је 21.600 квадратних метара.
Болница ће располагати са 540 постеља, од чега 363 за одрасле и 177 за бебе, као и 15 кревета у оквиру дневне болнице и девет порођајних боксева.
Клиника за гинекологију и акушерство Универзитетског Клиничког центра Србије, у Вишеградској улици, изграђена је у периоду од 1946. до 1963. године, а више од шест деценија је непрекидном раду.
У више наврата болница је надограђивана и делимично санирана.
Током 2018. године урађена је санација равног крова, санација дела лифтова, а током 2019. године набављена је медицинска и немедицинска опрема.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће после завршетка ГАК-а у Вишеградској и Тиршове два, што се очекује да буде у исто време, мало касније бити изграђено и породилиште у Нишу, које ће, како је рекао, бити велелепно.
Он је приликом обиласка радова на санацији и адаптацији Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, у Вишеградској улици рекао да је током радова урађен звучни зид и да жене на клиници која ради све време и не виде и не чују радове.
Истакао је да је веома срећан што ће услови за жене бити бољи, јер како је речено собе ће бити једнокреветне и двокреветне и са купатилима, али је одговарајући на новинарско питање колико се у здравству променило откада је он у власти рекао да није срећан са свим што се збива.
"Срећан сам, јер је 90 одсто изузетно одговорних лекара и медицинског особља, али има и оних који кажу да неке хоће да лече, а неке неће. Таквих случајева је било у Хитној помоћи у Новом Саду, али и у Тиршовој где се лече деца. Због таквих ствари нисам срећан", рекао је он.
Вучић је најавио и да ће се наредних дана ићи на југ Србије да се покаже да су људима у овом делу Србије чије су куће изгореле у пожарима, завршене и да људи у њима живе.
Говорећи о томе шта је све урађено рекао је да ће имати за чим да се окрене и да неки неће стићи ни фасаде да окрече на ономе што је направљено.
"Углавном гледамо у будућност али некада гледате и назад шта сте урадили, шта сте оставили друштву и на то сам поносан, на оно што је урађено. Ништа не можете поредити са децом, али у том пословном смислу, нешто што сам породио као идеју, нешто што сам изгурао упркос свим лажима, притисцима, свему другом је Београд на води. А данас на понос, свима вама, не постоји нико од вас ко не иде у Београд на води. Нико. Нико од вас ко тамо не шета. Нико од вас ко тамо не иде у ресторане. Нико од вас ко тамо не иде у шопинг мол", рекао је он.