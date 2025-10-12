ПЕКИНГ УДАРА НАЗАД! Кина прети контрамерама ако Трамп уведе нове царине од 100 одсто: „Не желимо рат, али га се не бојимо“
Пекинг је обећао контрамере против Вашингтона ако председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп испуни своју претњу да уведе нове царине од 100 одсто на кинеске увозне производе.
Најновија Трампова претња уследила је након што је Кина прошле недеље увела низ извозних ограничења на ретке минерале, преноси CNN.
"Посезање за претњама високим царинама није прави начин за вођење дијалога са Кином", изјавио је портпарол Министарства трговине, у првој реакцији Пекинга на ту претњу.
"Ако Сједињене Америчке Државе наставе да делују једнострано, Кина ће одлучно предузети одговарајуће мере да би заштитила своја легитимна права и интересе. Наш став по питању царинског рата остаје непромењен - не желимо га, али се не бојимо", додао је портпарол.
Ескалација трговинских тензија између две највеће светске економије оборила је берзанске индексе, уздрмала инвеститоре и индустрију, подстичући страхове од понављања узајамног царинског рата из пролећа, када су царине на кинески и амерички увоз достигле око 145 одсто, односно 120 процената, наводи CNN.
Трамп је изјавио у петак да ће САД од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине и увести контролу извоза за целокупан кључни софтвер произведен у САД.
"Од 1. новембра 2025. године (или раније, у зависности од даљих потеза или промена које предузме Кина), Сједињене Америчке Државе ће увести царину од 100 одсто Кини, поврх царина које тренутно плаћа", написао је Трамп на својој мрежи Truth Social.
Америчке царине на кинеску робу тренутно износе око 55 одсто, а Кина и даље примењује царине од 30 одсто на амерички извоз.