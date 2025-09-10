САНДРА БОЖИЋ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ ПРИМИЛА ДЕЛЕГАЦИЈУ КИНЕСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ ХЕБЕЈ Искуство у области индустрије и нових технологија драгоцено за нашу привреду
Потпредседница Покрајинске владе Сандра Божић примила је данас делегацију кинеске провинције Хебеј, коју је предводила заменица гувернера Ђин Хуи.
На састанку одржаном у Покрајинској влади разговарано је о могућностима јачања економских веза и сарадње у области трговине, пољопривреде, културе и спорта, као и о универзитетској сарадњи и размени младих.
Потпредседница Божић је истакла да су односи Србије и Кине на историјски високом нивоу и да је данашњи сусрет још једна потврда челичном пријатељству које наше земље граде, те да је сарадња са кинеским провинцијама од изузетне важности за АП Војводину.
Она је нагласила да је досадашња сарадња између две земље, утемељена на поверењу и партнерском односу, резултирала реализацијом неких од најважнијих пројеката који су били подстицајни за развој Србије.
„Желимо да интензивирамо односе са провинцијом Хебеј, једном од најразвијенијих у НР Кини, чије искуство у области индустрије и нових технологија може бити драгоцено за нашу привреду“, истакла је Божић и указала на то да су председници Србије и НР Кине Александар Вучић и Си Ђинпинг својим ангажовањем дали подстицај за развој и сарадњу покрајина.
Споразум о сарадњи покрајина Војводине и Хебеј који имамо, према речима Божићеве, изузетан је оквир који треба испунити конкретним пројектима, посебно се осврнувши на потенцијале у јачању привредне сарадње и размену знања у оквиру универзитета и са институтима „Биосенс“ и „НС семе“.
Заменица гувернера Ђин Хуи је поручила да провинција Хебеј препознаје Србију као поузданог партнера у региону. Она је нагласила спремност кинеске стране да подржи иницијативе које ће довести до конкретних заједничких пројеката, те истакла да је значајно и то што су наше покрајине изразито аграрна подручја, што је још једна могућност за ширење сарадње.
Заменица Хуи је навела да провинција Хебеј поседује снажан индустријски темељ, пре свега у производњи челика, електронике и информационих технологија где можемо реализовати пројекте од обостраног интереса, као и на плану културне размене и спорта.
Саговорници су се сагласили да је потребно додатно унапредити комуникацију и организовати сусрете привредних делегација, како би се остварили услови за реализацију што већег броја корисних иницијатива у обостраном интересу.
Састанку су присуствовали и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Бранко Маркоски, покрајински секретар за спорт Дане Баста, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Бојан Врањковић, као и представници Управе за спорт, Одељења за саобраћај и Канцеларије спољних послова Провинције Хебеј.