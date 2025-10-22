overcast clouds
12°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА СЕ ОПРАШТА ОД ГЕНЕРАЛА ПАВКОВИЋА Комеморација данас у Дому Војске Србије

22.10.2025. 08:20 08:35
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Nebojša Pavković
Фото: Screenshot Youtube / Televizija FRONT

БЕОГРАД: Комеморација поводом смрти некадашњег команданта Треће армије Војске Југославије и начелника Генералштаба, генерала Небојша Павковића биће одржана данас у Дому Војске Србије, с почетком у 11 часова, речено је Тан‌југу из Министарства одбране.

Сви пријатељи, саборци и поштоваоци генерала Павковића позвани су да присуствују комеморативном скупу и одају му почаст.


Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду.

Сахрана ће бити у 13.30 часова, а опело у 13 часова, саопштила је породица.

Генерал Небојша Павковић преминуо је у понедељак у Београду, у 79. години.

Био је начелник Генералштаба Војске Југославије од фебруара 2000. до јуна 2002. године, а током НАТО агресије 1999. године био је командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на Косову и Метохији.

Хашки трибунал је Павковића 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Затворску казну је служио у Финској, а 28. септембра је стигао у Београд, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтев Владе Србије, донео одлуку да га, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.

Павковић је у јуну 1999. године одликован Орденом слободе.

генерал комеморација
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај