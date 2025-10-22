СРБИЈА СЕ ОПРАШТА ОД ГЕНЕРАЛА ПАВКОВИЋА Комеморација данас у Дому Војске Србије
БЕОГРАД: Комеморација поводом смрти некадашњег команданта Треће армије Војске Југославије и начелника Генералштаба, генерала Небојша Павковића биће одржана данас у Дому Војске Србије, с почетком у 11 часова, речено је Танјугу из Министарства одбране.
Сви пријатељи, саборци и поштоваоци генерала Павковића позвани су да присуствују комеморативном скупу и одају му почаст.
Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду.
Сахрана ће бити у 13.30 часова, а опело у 13 часова, саопштила је породица.
Генерал Небојша Павковић преминуо је у понедељак у Београду, у 79. години.
Био је начелник Генералштаба Војске Југославије од фебруара 2000. до јуна 2002. године, а током НАТО агресије 1999. године био је командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на Косову и Метохији.
Хашки трибунал је Павковића 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.
Затворску казну је служио у Финској, а 28. септембра је стигао у Београд, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтев Владе Србије, донео одлуку да га, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.
Павковић је у јуну 1999. године одликован Орденом слободе.