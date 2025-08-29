СУДИЈА ОСЛОБОДИЛА ДВОЈАЦ КОЈИ ЈЕ ПРЕД КАМЕРАМА УДАРИО ПОЛИЦАЈЦА! Бачулов и Марковић тукли полицију, па пуштени на слободу!
Како преноси портал нсуживо незапамћен скандал у српском правосуђу!
Судија Љ. Ч. одлучила је да на слободу пусти Мишу Бачулова и М. Марковића, иако су камере јасно забележиле како током блокада брутално насрћу на полицајце. Снимци инцидента, које је видела цела нација, изазвали су шок и бес, док правосна одлука отвара питање – да ли су закони исти за све?
Јавност је у шоку, а грађани се питају: ко овде штити закон, а ко насилнике?
Док је Тужилаштво уложило максимум напора и тражило најстроже мере, укључујући притвор, судија је све оборила и практично наградила нападаче. Ни кућни притвор, ни забрана кретања – ништа!
Судија који пушта насилнике уместо да их казни представља претњу правном поретку. Уместо да брани државу, Љ. Ч. је својим скандалозним одлукама практично стала на страну насилника.
Овакво понашање судије оцењује се као директан удар на државу, полицију и правду.
Тужилаштво је већ најавило жалбу, али проблем није у тужиоцима – проблем је у суду и онима који руше систем изнутра.
Питање примене закона
По закону, судија је дужна да приликом одлучивања о притвору цени све околности – тежину дела, могућност понављања, утицај на сведоке и опасност по јавност.
У случајевима напада на службено лице, што је тежак облик насиља – јавност очекује да судије поступају строго и у складу са законом, како би се послала јасна порука да је напад на полицајца недопустив.
Закон није мишљење – судија га мора поштовати
Закон је јасан – за напад на службено лице мора се одредити притвор, како би се спречило понављање дела и утицај на сведоке. Љ. Ч. је то грубо прекршила. То није више само лоша процена – то је отворена издаја правде.
Овакво завереничко понашање судије заслужује затворску казну и моментално удаљавање из правосуђа.
Србија тражи одговорност
Јавност захтева да овај скандал не прође некажњено. Ако судија која би требало да штити закон отворено ради против њега, онда је она претња држави.
Овакав судија нема шта да тражи у правосуђу – време је за смену и кривичну одговорност!
НСуживо подсећа, Миша Бачулов је претходних дана био један од главних предводника групе екстремних терориста који су блокирали прилазе Филозофском факултету у Новом Саду.
Читава нација могла је да види бруталне сцене сукоба, али ни то није било довољно да осумњичени остану иза решетака, што је изазвало огорчење јавности и сумњу у интегритет правосудног система. Видео напада можете погледати испод.
Током тих дешавања, Миша је заједно са Марковићем активно учествовао у инцидентима који су укључивали физичке сукобе с припадницима полиције.
Сумње у рад суда
Овакве одлуке остављају простор за сумњу у рад суда и доводе у питање поверење грађана у правосудни систем. Док је улога тужилаштва да гони и штити интересе државе, суд има обавезу да законе примењује доследно и у складу са Уставом и прописима.