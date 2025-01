ТРАМПОВ ИЗАСЛАНИК РИЧАРД ГРЕНЕЛ О ПРОТЕСТИМА У СРБИЈИ Не подржавамо подривање владавине права и насилно преузимање владиних зграда

Ричард Гренел, на друштвеној мрежи Икс, написао је да је "увек важно да се подигне глас и да се тај глас чује, али да је важно и да сви осуде насиље, као и да се држе мирних демонстрација".

„Демократски процес се мора поштовати. Не подржавамо оне који подривају владавину права или који насилно преузимају владине зграде. Ако вам се не свиђа закон или лидер, радите на томе да га промените – али немојте прибегавати насиљу", истакао је Гренел.

Гренел је објави поставио видео-снимак са протеста грађана у Зрењанину са налога National idependent.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Massive protests in Zrenjanin, Serbia



Protests in Serbia began primarily in response to a tragic incident in which a concrete canopy collapsed at a renovated train station in Novi Sad, killing 15 people. The disaster has been linked to corruption. pic.twitter.com/7kfkgOW5T6

— The National Independent (@NationalIndNews) January 25, 2025