ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ пред уништеним просторијама СНС-а на Палилули: „САМО РУШЕ И ПАЛЕ, ПЛАНА НЕМАЈУ“
Председник Србије Александар Вучић обратио се испред оштећених просторија Српске напредне странке (СНС) на Палилули, које су блокадери демолирали.
- Мислим да су људи вечерас могли да виде о чему сам причао јуче. Када вам неко каже: „Видите где смо стали“ и слично, постаје јасно шта планира да настави да ради. То је показатељ онога што једино могу. Шта друго да понуде осим тога? Чим се појави било ко, одмах беже. Навикли смо, с тим живимо, они хоће по сваку цену да нам униште нормалан живот - рекао је Вучић.
Како је рекао, покушавају да униште елементарне вредности на које смо навикли.
- Пружићемо им отпор и борићемо се на сваком месту. Вратићемо оно што су нам отели. Увек ћемо им пружати руку, али тешко је пружити руку онима који ово раде. Они немају никакав план и програм, али добро је да људи виде. Само сруши и пали. Нећемо да им се склањамо и бежимо, појављиваћемо се на сваком месту и подизаћемо отпор на сваком месту – рекао је.
Додао је да oни немају никакав план, никакву идеју.
- Другу политику апсолутно немају, само „сруши, спали“. Шта су изградили? Ништа. Овде су се људи окупљали да раде не би ли нешто изградили. Добро смо видели шта је њихова политика - навео је Вучић.
Председник је нагласио да ће држава пружити прави одговор.
- Иживели су се вечерас, успели су у животу - рекао је Вучић.
Председник се у једном тренутку посекао на разбијено стакло. На лицу места виде се потпуно демолиране просторије СНС-а, са деловима разбијеног стакла разбацаним свуда.