clear sky
22°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ пред уништеним просторијама СНС-а на Палилули: „САМО РУШЕ И ПАЛЕ, ПЛАНА НЕМАЈУ“

18.08.2025. 22:34 22:39
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
2
Фото: Screenshot / TV Pink

Председник Србије Александар Вучић обратио се испред оштећених просторија Српске напредне странке (СНС) на Палилули, које су блокадери демолирали.

- Мислим да су људи вечерас могли да виде о чему сам причао јуче. Када вам неко каже: „Видите где смо стали“ и слично, постаје јасно шта планира да настави да ради. То је показатељ онога што једино могу. Шта друго да понуде осим тога? Чим се појави било ко, одмах беже. Навикли смо, с тим живимо, они хоће по сваку цену да нам униште нормалан живот - рекао је Вучић.

Како је рекао, покушавају да униште елементарне вредности на које смо навикли. 

- Пружићемо им отпор и борићемо се на сваком месту. Вратићемо оно што су нам отели. Увек ћемо им пружати руку, али тешко је пружити руку онима који ово раде. Они немају никакав план и програм, али добро је да људи виде. Само сруши и пали. Нећемо да им се склањамо и бежимо, појављиваћемо се на сваком месту и подизаћемо отпор на сваком месту – рекао је.

2
Фото: Screenshot / TV Pink

Додао је да oни немају никакав план, никакву идеју. 

- Другу политику апсолутно немају, само „сруши, спали“. Шта су изградили? Ништа. Овде су се људи окупљали да раде не би ли нешто изградили. Добро смо видели шта је њихова политика - навео је Вучић.

Председник је нагласио да ће држава пружити прави одговор.

- Иживели су се вечерас, успели су у животу - рекао је Вучић.

Председник се у једном тренутку посекао на разбијено стакло. На лицу места виде се потпуно демолиране просторије СНС-а, са деловима разбијеног стакла разбацаним свуда.

 

Александар Вучић
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај