ДОНАЛД ТРАМП ОБЈАВИО Путин прихвата безбедносне гаранције за Украјину!
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је вечерас, на почетку састанка са европским лидерима у Белој кући, да руски председник Владимир Путин прихвата безбедносне гаранције за Украјину.
"Верујем да Путин, у веома значајном кораку, пристаје да Русија прихвати безбедносне гаранције за Украјину", рекао је Трамп, пренео је Скај њуз.
Трамп је рекао да мисли да ће европске државе преузети велики део терета у обезбеђивању гаранција за Украјину, а да ће им Сједињене Америчке Државе помоћи у томе.
"Такође морамо да разговарамо о могућој размени територија", навео је Трамп.
Поновио је да је циљ да одржи трилатерални састанак са Путином и украјинским председником Володимиром Зеленским.
Трамп је претходно рекао је да је данас имао индиректан разговор са руским колегом Владимиром Путином и додао да планира да га позове телефоном након данашњих разговора у Белој кући са европским лидерима и украјинским председником Володимиром Зеленским.
"Он очекује мој позив када завршимо овај састанак", рекао је Трамп и додао да ће током разговора са руским лидером изнети идеју о трилатералном састанку Трамп-Путин-Зеленски, преноси CNN.