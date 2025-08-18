(УЖИВО) ДА ЛИ ЈЕ МИР НА ПОМОЛУ? Разговарали Трамп и Зеленски, могућ мировни договор и без прекида ватре
ВАШИНГТОН: Доналд Трамп поручио је у Белој кући да је могуће постићи мировни споразум у Украјини и током рата, без формалног прекида ватре, истичући да ће Кијев добити неку врсту безбедносних гаранција. Вoлoдимир Зеленски нагласио је да избора у Украјини неће бити док трају борбе, али је изразио спремност за трилатерални састанак са Трампом и Владимиром Путином.
Трамп је изјавио да се мир може договорити и без прекида ватре, као и да је свету доста рата у Украјини. Најавио је да ће Кијев добити безбедносна уверења, али није прецизирао да ли то значи и ангажовање америчких снага. Додао је да европски лидери желе да помогну и да ће Вашингтон у томе учествовати.
Зеленски је поручио да је за одржавање избора потребно примирје и безбедни услови, јер „током рата избори нису могући“. Потврдио је спремност да учествује у трилатералном сусрету са Трампом и Путином.
Двојица председника наступила су у помирљивијем тону него раније, уз шале пред новинарима. Трамп је уједно критиковао Бајденову администрацију због политике према Украјини и нагласио да је у његовом мандату систем „Патриот“ продаван савезницима, док је, како каже, Бајден те ракете „поклањао“.
Трамп дочекао у Белој кући Зеленског који је обучен формалније него уобичајено
Зеленски је стигао у Белу кућу обучен формалније него у својој уобичајеној војној униформи, али не у оделу са краватом, преноси Си-Ен-Ен (CNN).
Он је председнику САД дао писмо која је прва дама Украјине Олена Зеленски послала првој дами САД Меланији Трамп седајући до Трампа уз Овалном кабинету.
Зеленски му је захвалио на личним напорима да заустави рат у Украјини.
Након састанка са Зеленским, председник САД ће поздравити европске лидере у Белој кући, а око 21 сат отпочеће разговоре у проширеном формату.
На разговоре са Трампом и Зеленским у Вашингтон су стигли председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, генерални секретар НАТО Марк Руте, немачки канцелар Фридрих Мерц, италијанска премијерка Ђорђа Мелони, француски председник Емануел Макрон, фински председник Александар Стуб и британски премијер Кир Стармер.
Зеленски: Кијев тежи поузданом и трајном миру у рату са Русијом
КИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је, уочи данас састанка са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом у Вашингтону, да Кијев тежи поузданом и трајном миру у рату са Русијом и да је спреман да успостави нову сигурносну архитектуру.
"Наш главни циљ је поуздан и трајан мир за Украјину и за целу Европу. И важно је да замах свих наших састанака води управо ка овом резултату", написао је Зеленски на платформи X, преноси Ројтерс.
Како је истакао, Украјина је спремна за прави прекид ватре и за успостављање нове сигурносне архитектуре.
"Нама је потребан мир", навео је Зеленски.
Председник Украјине Володимир Зеленски стигао је рано јутрос у америчку престоницу, без свечаности и медијске пажње какву је само три дана раније добио председник Русије Владимир Путин приликом доласка у Аљаску, пренео је Би-Би-Си (ББЦ).
Зеленски ће се касније данас састати са председником САД Доналдом Трампом у Овалном кабинету.
Након тога, председник САД ће поздравити европске лидере у Белој кући, а око 21 сат отпочеће разговоре у проширеном формату.
На разговоре са Трампом и Зеленским у Вашингтон су стигли председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, генерални секретар НАТО Марк Руте, немачки канцелар Фридрих Мерц, италијанска премијерка Ђорђа Мелони, француски председник Емануел Макрон, фински председник Александар Стуб и британски премијер Кир Стармер.
Би-Би-Си: Зеленски стигао у Вашингтон без помпе, за разлику од дочека Путина на Аљасци
ВАШИНГТОН: Председник Украјине Володимир Зеленски стигао је рано јутрос у америчку престоницу, без свечаности и медијске пажње какву је само три дана раније добио руски председник Владимир Путин приликом доласка у Аљаску, преноси Би-би-Си (ББЦ).
Пре само три дана амерички председник Доналд Трамп је лично поздравио руског лидера када је изашао из авиона на црвени тепих, борбени авиони су надлетали изнад њих, а спектакл је уживо преношен широм света.
Насупрот томе, долазак Зеленског у Вашингтон пре зоре изгледао је изразито неупадљиво, наводи британски јавни сервис, напомињући да украјинског председника "вероватно мање брине помпа него то да ли ће Бела кућа можда нагнути на Путинову страну" по питању како би рат у Украјини требало да се заврши.
Би-Би-Си оцењује да је данашњи састанак са Трампом вероватно један од најважнијих у политичкој каријери украјинског лидера, а његов циљ ће бити да убеди америчког председника, који је позитивно говорио о састанку са Путином, да Кијев заслужује америчку подршку више него Москва.
Кремљ: Распоређивање НАТО трупа у Украјини НЕПРИХВАТЉИВО
МОСКВА: Било који сценарио распоређивања НАТО трупа у Украјини је категорички неприхватљив за Русију и препун је оштре ескалације, саопштило је данас руско Министарство спољних послова.
"Потврђујемо наш више пута изражени став о категоричном одбацивању било каквих сценарија који предвиђају појаву војног контингента у Украјини уз учешће земаља НАТО-а, што би могло довести до неконтролисане ескалације сукоба са непредвидивим последицама", наводи се у саопштењу објављеном на сајту руског Министарства објављенон спољних послова, преносе РИА Новости.
Министарство је позвало Лондон да одустане од ризичних и непромишљених геополитичких потеза и барем, да се не меша у мукотрпни рад руских и америчких преговарача.
Напомиње да својом садашњом политиком Лондон не оставља Кијеву било какву шансу да се из сукоба извуче путем преговора и арогантно и самоуверено продужава патње Украјинаца.
Председник Сједињених Америчких Држава се данас у Овалном кабинету састао са председником Украјине Володимиром Зеленским.
Након тога, председник САД ће поздравити европске лидере у Белој кући, а око 21 сат отпочеће разговоре у проширеном формату.
На разговоре са Трампом и Зеленским у Вашингтон су стигли председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, генерални секретар НАТО Марк Руте, немачки канцелар Фридрих Мерц, италијанска премијерка Ђорђа Мелони, француски председник Емануел Макрон, фински председник Александар Стуб и британски премијер Кир Стармер.
Мелони: Морају да се размотре сва решења за рат у Украјини
РИМ: Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је данас да морају да се размотре сва решења за рат у Украјини и да су се појавили наговештаји наде за дијалог, након што је стигла у Вашингтон да би присуствовала састанаку са председником САД Доналдом Трампом, украјинским председником Володимиром Зеленским и другим европским лидерима у Белој кући.
Мелони је рекла да не постоје лака решења за сукоб и да се сва морају размотрити да би се помогло у окончавању троипогодишњег рата који је уследио након напада Москве на суседа, преноси Анса.
Она је истакла да је посао који ће данас обавити бити важан.
"Данас је важан дан. Након три и по године у којима Русија није показивала знаке спремности на дијалог и захтевала капитулацију Кијева, коначно се појављују наговештаји наде за дијалог", казала је Мелони.
Да би добио на важности и како се нада, бољи третман него прошлог пута када је у фебруару његов боравак у Белој кући био катастрофалан и навео Трампа да привремено обустави војну помоћ, Зеленски је повео највише европске лидере са собом у Вашингтон на кључне разговоре са америчким председником: председницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен, немачког канцелара Фридриха Мерца, француског председника Емануела Макрона, британског премијера Кира Стармера, финског председника Александра Стуба, генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа и Мелони, наводи агенција.
Пре поласка, Мелони је нагласила важност западног јединства и обезбеђивања суверенитета и безбедности Кијева у сваком споразуму са руским председником Владимиром Путином ради окончања рата који је започео нападом на Украјину пре три и по године.
Два кључна предуслова, како је кабинет италијанске премијерке нагласио на крају недељне видео-конференције Коалиције вољних коју предводе Француска, Британија и Немачка, а која је била припремна за проширени самит у Белој кући са Зеленским, јесу: никакви кораци без Кијева, који мора бити укључен у сваку одлуку која се тиче његове будућности и чврсте и кредибилне безбедносне гаранције за Украјину.
То подразумева механизм Члан 5 у стилу НАТО-а, идеју коју је Рим предложио још на првом састанку Коалиције који је сазвао Емануел Макрон у Паризу, а што већина и извршна власт неуморно понављају, навели су италијански извори.
Сам француски председник, међутим, први је остао уздржан према овом предлогу, инсистирајући да у теорији члан није довољан и да мора да га прати снажна украјинска војска.
Слање трупа на источну границу Украјине била би још једна опција, али сада није тренутак за поделе, навела је агенција.
Остати уједињени је од кључне важности, рекла је Мелони.
Трамп је синоћ рекао да Зеленски може да заустави рат тако што ће се одрећи Крима и својих амбиција да се придружи НАТО-у.
Украјински председник је више пута истакао да територијални интегритет његове земље није предмет преговора.
Званичници САД су казали да би размена територија, која би укључивала и уступање Донбаса Русији, могла да буде у игри.
Макрон, Стармер, Мерц, Руте, Стаб и Фон дер Лајен, која је позвала Украјину да постане "челични јеж", присуствовали су састанку уочи самита са Мелони.
Амерички извори казали су да званичници Беле куће очекују да ће Зеленски овог пута носити одело, за разлику од контроверзног фебруарског састанка у Овалном кабинету, када су украјинског лидера Трамп и потпредседник Џеј Ди Венс јавно критиковали, пре него што је практично био избачен из зграде.