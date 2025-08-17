ДА ЛИ ЈЕ КРАЈ РАТУ? ПУТИН ПРИСТАО ОВАЈ ЧЛАН, ево шта је РУСИЈА ОБЕЋАЛА; Огласио се и Трамп: УСКОРО ЋЕТЕ СВЕ САЗНАТИ!
Сједињене Државе саопштиле су да је постигнут помак ка кључним тачкама свеобухватног мировног споразума за Украјину. Специјални изасланик САД Стив Виткоф изјавио је да се руски председник Владимир Путин, на самиту са Доналдом Трампом на Аљасци, сагласио да Вашингтон и европски савезници понуде Кијеву безбедносне гаранције засноване на принципу колективне одбране, налик члану 5 НАТО.
По његовим речима, Москва је такође поручила да ће се законски обавезати да неће тражити додатну територију у Украјини.
„Успели смо да добијемо уступак да САД могу да понуде заштиту сличну Члану 5 — то је суштина због које Украјина жели у НАТО“, навео је Виткоф, истичући да је први пут чуо да се Путин с тим слаже. Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен поздравила је спремност председника Трампа да допринесе безбедносним гаранцијама за Украјину „сличним Члану 5“.
Откривајући прве детаље разговора на Аљасци, Виткоф је казао да су се стране начелно усагласиле о „снажним безбедносним гаранцијама које мењају игру“.
Украјински председник Володимир Зеленски захвалио је САД на сигналима подршке, али је додао да су конкретни детаљи и даље нејасни.
Виткоф је одбранио Трампову одлуку да тренутни прекид ватре не стави у први план, тврдећи да је „толико тога већ усаглашено“ да преговори сада воде ка коначном мировном пакету. Трамп се у међувремену огласио поруком: „Велики напредак у вези са Русијом. Останите уз мене. — Председник ДТ.“