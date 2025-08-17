light rain
32°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ ЈЕ КРАЈ РАТУ? ПУТИН ПРИСТАО ОВАЈ ЧЛАН, ево шта је РУСИЈА ОБЕЋАЛА; Огласио се и Трамп: УСКОРО ЋЕТЕ СВЕ САЗНАТИ!

17.08.2025. 16:26 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Индекс
Коментари (0)
Putin
Фото: Tanjug, Kremlin photo via Pool

Сједињене Државе саопштиле су да је постигнут помак ка кључним тачкама свеобухватног мировног споразума за Украјину. Специјални изасланик САД Стив Виткоф изјавио је да се руски председник Владимир Путин, на самиту са Доналдом Трампом на Аљасци, сагласио да Вашингтон и европски савезници понуде Кијеву безбедносне гаранције засноване на принципу колективне одбране, налик члану 5 НАТО.

По његовим речима, Москва је такође поручила да ће се законски обавезати да неће тражити додатну територију у Украјини.

„Успели смо да добијемо уступак да САД могу да понуде заштиту сличну Члану 5 — то је суштина због које Украјина жели у НАТО“, навео је Виткоф, истичући да је први пут чуо да се Путин с тим слаже. Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен поздравила је спремност председника Трампа да допринесе безбедносним гаранцијама за Украјину „сличним Члану 5“.

Откривајући прве детаље разговора на Аљасци, Виткоф је казао да су се стране начелно усагласиле о „снажним безбедносним гаранцијама које мењају игру“. 

Украјински председник Володимир Зеленски захвалио је САД на сигналима подршке, али је додао да су конкретни детаљи и даље нејасни. 

Виткоф је одбранио Трампову одлуку да тренутни прекид ватре не стави у први план, тврдећи да је „толико тога већ усаглашено“ да преговори сада воде ка коначном мировном пакету. Трамп се у међувремену огласио поруком: „Велики напредак у вези са Русијом. Останите уз мене. — Председник ДТ.“

Рат у Украјини рат русија украјина трамп
Извор:
Дневник, Индекс
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај