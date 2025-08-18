НЕМА ВИШЕ ВАРТЕКСА У Вараждину почело рушење некадашњег текстилног гиганта УМЕСТО ФАБРИКЕ ГРАДИЋЕ СЕ ШОПИНГ-ЦЕНТАР
У Вараждину је почело рушење бивше фабрике Вартекс, једног од некадшњих највећих и најпознатијих текстилних предузећа у Хрватској.
Багери су кренули да руше на локацији уз Загребачку улицу, где се протеже око 50.000 квадрата фабричког комплекса који је десетине година био симбол индустријске снаге града, преноси portal Index.hr.
Рушење је део припрема за изградњу новог тржног центра С-ПАРК Вараждин, инвестиције компаније СЕС Спар European Shopping Центерс вредне више од 28 милиона евра.
Према плановима, центар би требао да буде завршен до 2027. године.
У њему ће се налазити 12 продавница, хипермаркет Интерспар, угоститељски објекти, око 430 паркинг-места, пунионице за електрична возила и држачи за бицикле.
Предвиђен је и нови кружни ток који ће регулисати саобраћај у том делу града.
Иако ће већи део фабричког комплекса бити срушен, седам објеката унутар круга Вартекса има статус индустријске културне баштине и остаће сачувано.
Међу њима су зграда управе из 1906, стара градска електро-централа из 1928. и фабрички димњак подигнут 1934. године.
Ови елементи ће бити интегрисани у нови центар, да би се сачувала веза са историјом простора.
Вартекс је основан 1918. године и током највећег раздобља развоја запошљавао је готово 12.000 радника.
Имао је више од 180 продавница широм земље и 10 великих робних кућа, а одевао је генерације купаца у бившој Југославији и Хрватској.