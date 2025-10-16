ОВО ЈЕ ХРОНОЛОШКА АНАЛИЗА НАЈВЕЋИХ ОБМАНА БЛОКАДЕРА! Лидерс СНС Вучевић размонтирао измишљотине којима се служе 11 месеци

-Још једна у низу крупних обмана и лажи учињена је од стране блокадера. Направио бих малу хронолошку анализу о највећим обманама којима су се блокадери служили 11 месеци. 15. марта ове године имали смо ужасну лаж, причу о звучном топу, да је полиција наредила употребу уређаја који до сада није никада коришћен у Србији и здравствено угрозила здравље на хиљаде грађана. И то су пласирали данима, измишљали да људи 48 сати после одлазе код лекара, да имају тобоже неке здравствене последице. Два дана после су кроз друштвене мреже мотивисали, рекао бих и финансијски додатно охрабрили људе да се пријаве да имају последице- рекао је Вучевић.

Он је навео и да је та прича кренула да ишчезава како је држава аргументовано одговарала да такав уређај никада није био употребљен.

-Плус смо имали анализу коју је урадила Руска федерална служба безбедности. После тога та прича ишчезава, избрисана је и нико од стране тужилаштва не реагује. Друга велика лаж, август ове године, сећате се немира Врбас, Бачка Паланка, Нови Сад, Ваљево. Извештавање једног од тајкунских медија да је полиција претукла младића старог 16 година. Исти медији настављају са уживо преносом да је тај младић преминуо, односно да је полиција толико истукла неког да је преминуо. Када је држава реаговала, видели сте да је то била најпоганија лаж. И ником ништа. Нема више приче о пребијеном дечаку, нема ни извињења. Долазимо до ових дана када смо имали канонаду да је студенткиња Ања Пушковић отета и киднапована и претучена. Да је полиција применила силу само зато што је подржавала блокаде - рекао је Вучевић.

Фото: Скриншот Информер тв

- Сама студенткиња је изашла са саопштењем да је то све неистинито. Наше кључно питање јесте када ће надлежно тужилаштво коначно позвати на одговорност оних који шире лажне вести? Нисам спомињао хиљаде „ситних“ лажи, све оно што су нам радили 11 месеци, од тога да пропада НТП у Новом Саду, да се руши Прокоп, да је неко хтео да убије овог, да су хтели да силују не знам кога, све то што је за сваку осуду. Плус о свему ономе што су изнели о председнику и његовој породици. Поставља се питање када ћемо се као народ и држава излечити од те болести. Када они који хоће да сруше државе могу да пласирају лажи без икаквог аргумента, а да не одговара нико.

Вучевић је упитао и када ће одговарати они који су измислили причу о звучном топу, када ће одговарати медији и политичари који су причали да је преминуо дечак у Ваљеву и када ће одговарати они који су рекли да је Ања Пушковић малтретирана од стране полиције.

СНС наставља борбу за демократску Србију

СНС ће, како каже Вучевић, наставити борбу за независну и демократску Србију.

- Бранићемо Србију, политички. Посебно желим да се захвалим свим Србима широм Србије, свакоме ко је био макар на једном скупу против блокада, да људи причају о томе како живе, да видимо инвестиције, да се такмичимо с другим државама. 11 месеци су нам појели као скакавци са разним триковима. Када дођу избори грађани ће одлучити за кога су и да демократски искажу своје уверење. Тражимо одговорност за оне који су обмањивали грађане, стварали панику - навео је Вучевић.

Фото: Скриншот Пинк тв

Вучић нема разлог да не буде председник

Бојан Пајтић је, каже Вучевић, кључан човек у сепаратистичком покрету у Војводини, који из сенке води све што се дешава у том делу Србије и сви иду да се саветују с њиме.

-То показује њихову немоћ, слабост и жељу да нешто ураде против Вучића, а не знају како то да спроведу. Председник Вучић има пун мандат, али да добровољно сиђе са места председника Републике не видим ниједан разлог. Пајтићу остаје само да машта - рекао је Вучевић.

Кривичне пријаве против оних који пласирају лажи

Лидер СНС истакао је на конференцији за штампу и да не искључује да ће поднети кривичне пријаве против свих који су пласирали гнусне лажи-

-Сетите се приче око Јовањице. Када сам поднео са својим адвокатом кривичну пријаву. Утврдили су да се Александар Вучић никада није чуо са тим човеком. Као што смо пустили кривичну пријаву против оних студената у Новом Саду, па смо видели на снимцима камере да су вијали неког малог Рома. Па је брзо стала та прича. Не могу да искључим могућност да ми поднесемо кривичне пријаве против ових који су пласирале све те лажи. Код њих у медијима ћете видети да иду даље. Чекамо њихову коначну листу, да их коначно можемо визуализовати да видимо ко је тај ко представља блокадерску листу - навео је Вучевић.