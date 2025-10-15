ЈЕДНО ЈЕ ПУМПАЊЕ, А ДРУГО КАД ДОЂУ ИЗБОРИ: Вучевић о блокадерима: Имају тај менталитет додворавања, стално верују да ће неки страни фактор да посложи све! Да се испитају тврдње студенткиње да ју је напао полицајац
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања рекао је гостујући на Пинк телевизији коментаришући блокадере да је једна ствар пумпање, а сасвим друга када се изађе на изборе.
Вучевић je данас, поводом тврдњи студенткиње да је задобила повреде од полицајца у Београду, да би на месту министра унутрашњих послова инсистирао да се чињенице утврде до краја.
- Да се све утврди. Као што су измислили причу о звучном топу, па да је малолетни дечак у Ваљеву преминуо. Сада полиција, БИА, тужилаштво, не могу да се праве да се то није десило. Треба да их саслушају, да виде где се то њима десило. Све је лаж. Нека дође са адвокатима да да изјаву. Долазимо до теме која је екстремно осетљива, зашто Тужилаштво сад не реагује? Довољна је и информација из медија, ово је очигледно нешто што узнемирава јавност. Све пласирају, а онда теме само изчезну. Нико не пумпа причу око теорије завере, већ указује да постоји мањкавост код прикупљања доказа и да су се прескакале редовне процедуре. Имам питање, зашто сте убрзавали и јурцали да склоните надстрешницу након тако велике трагедије? Када се деси нала саобраћајка, па колико сати остану та два аутомобила док се не уради увиђај? А изгледа да се дуже ради увиђај саобраћајке, него пада надстрешнице. Како су знали да је корупција или имали спремљене црвене шаке? Много питања без одговора. Као што је невероватно да тужилац тражи снимке са камера за један кратак период. Стално наилазимо на зид ћутања. Занимаће их про форме 1. новембра - рекао је Вучевић.
Једно су те пројекције, пумпање, друго је, каже Вучевић, кад дођу избори.
-Ево нама крајем новембра у две општине сигурно и можда једна у Банату. Ја у 2026. години очекујем велике изборе, парламентарне, а можда и председничке. Они би од њега да направе жртву, јер је он младост Србије који је показао на неправду у друштву, а онда га зли режим кажњава, а он се по сваку цену кандидује. Хоће да институције раде. Вратите их држави и грађанима, немојте да их узурпирате. Имају тај менталитет додворавања. Они стално верују у теорије да ће неки страни фактор да послаже све. Они који се хвале да су на антифашистичким позицијама, уствари су на фашистичке методе. Као да морамо да имамо старатеља неког. Блокадерска политика је политика без лица. Не смеју да уђу ни у какву идеологију. Разочараће тзв. патриоте, видеће како ће ови екстремно леви да воде. А тобоже патриоте из идеализације државе праве кардиналне грешке и руше државу јер верују да ће они који дођу после данашње Владе и предсеника бити бољи. Већ једном сте се преварили. Немојте само опет да се кајете и да нисте знали. Ту су највеће преваре да неко узме симболе српске цркве и државе и напада српску полицију да би увели Динка Грухоњића на факултет. Грухоњића који брани да се црква сагради. То су праве преваре обојене револуције - рекао је Вучевић.