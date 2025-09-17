ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА СРБИЈУ! Месаровић: Посета Вучића Јапану доприноси већем потенцијалу у области економије и нових технологија НАША ДРЖАВА ЈЕ СНАЖНА, УСПЕШНА И ПОШТОВАНА
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да ће посета председника Вучића Јапану донети бољу сарадњу у области економије и нових технологија.
-Србија и Јапан заједно гледају у будућност, и то је потврдила посета председника Александра Вучића, доносећи сјајне вести за све грађане Србије и још већи потенцијал за сарадњу у области економије и нових технологија. Велика част која је указана нашем председнику и нашој земљи је на понос свих нас! Огромно интересовање и чињеница да је павиљон Србије на Експу у Осаки био један од најпосећенијих, је најбољи сигнал пред Експо 2027. чији ће домаћин бити наша држава - написала је Месаровић на Инстаграму.
Јапан је, како је истакла Месаровић, за нас једно од приоритетних азијских тржишта, и тај потенцијал ће бити снажнији када Јапанска организација за спољну трговину Џетро (JETRO) поново отвори своју канцеларију у Србији, што се очекује ускоро.
-Са представницима те организације смо имали више конструктивних састанака, а посебно је значајна чињеница да је прошле године у октобру више од 75 јапанских компанија посетило Србију, када је организован Пословни форум. Настављамо интензивно да радимо на привлачењу инвеститора, пратећи политику председника Србије Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, и даљи напредак и развој наше отаџбине – снажне, успешне и поштоване. Србија не сме да стане - навела је Месаровић.