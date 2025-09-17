overcast clouds
АУТОР ОМИЉЕНИХ ДЕЧЈИХ ПРИЧА НАЈАВИО СВОЈ КРАЈ Ево зашто је Маншу дозвољена еутаназија

17.09.2025. 13:02 13:08
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
old
Фото: Pexels

Канадски писац Роберт Манш добио је одобрење за асистирано самоубиство у Канади.

Маншу, који има 85 година, дијагностикована је деменција 2021. године и пати од Паркинсонове болести, наводи ББЦ.

Закон проширен 2021. године

У интервјуу за „Њујорк тајмс”, Манш је објаснио да још није одредио датум када ће поднети захтев за асистирано самоубиство, али је нагласио да ће то учинити када почне да осећа озбиљне потешкоће са говором и комуникацијом.

Канада је 2016. легализовала еутаназију, а закон је 2021. године проширен тако да обухвати особе са озбиљним и хроничним физичким стањима, чак и онда када нису непосредно животно угрожавајућа.

 

 

За асистенцију при умирању потребно је испунити неколико услова, укључујући постојање „тешке и неизлечиве болести” и потписивање „добровољног захтева који није резултат спољашњег притиска”.

Потврде два стручњака

Уз то, два независна медицинска стручњака морају да потврде да пацијент испуњава те услове.

Према законима Канаде, особа која жели да користи право на асистирано самоубиство мора да буде у стању да активно пристане на то у тренутку смрти.

Према најновијим статистикама, медицински потпомогнуто умирање у Канади чинило је 4,7 одсто смртних случајева у 2023. години.

Познати дечји писац

Роберт Манш је познати канадски дечји писац. Његов јединствени стил проистиче из интерактивног развијања прича са малишанима, узимајући догађаје из њихових живота и искустава и у великој мери их преувеличавајући до сфере смешног, понекад и фантастичног.

Добитник је награде Јуно, одликован је Орденом Канаде, има своју звезду на Стази славних Канаде, а по њему су назване две основне школе у Онтарију.

еутаназијa канада писац
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
