ОКОНЧАНА ДРАМА НА ГРАДИЛИШТУ У АРАНЂЕЛОВЦУ Држављанин Турске одустао од намере да СКОЧИ СА КРАНА
Драма на градилишту у Улици Илије Гарашанина у Аранђеловцу завршена је после три сата, када је радник који је држављанин Турске сишао са крана, са ког је претходно претио да ће да скочи.
Он се сада налази у полицијској станици, где даје изјаву.
- Све је почело око девет часова јутрос када се држављанин Турске попео на кран с намером да скочи. Колеге су покушале да га убеде да сиђе, али како нису успели позвали су полицију - рекао је извор Телеграфа и додао да су на терен изашли и људи из преговарачког тима МУП.
СОС телефон за помоћ особама које размишљају о самоубиству
Број 0800/309-309, опција 1, СОС телефон је који ради 24 сата, а на који се јављају стручњаци за спречавање самоубиства - лекари Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић". Сви позиви су анонимни и бесплатни.
Служба ургентне психијатрије прима пацијенте 24 сата без заказивања, без књижице и без плаћања, а Центар за ментално здравље од 9 до 18 прима такође без заказивања.
Уколико вам је потребна помоћ, сваког дана можете позвати и волонтере Центра "Срце" од 14 до 23 часа на број телефона 0800-300-303 или им се обратити мејлом на [email protected], као и преко чета на сајту www.centarsrce.org.