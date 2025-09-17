overcast clouds
ОКОНЧАНА ДРАМА НА ГРАДИЛИШТУ У АРАНЂЕЛОВЦУ Држављанин Турске одустао од намере да СКОЧИ СА КРАНА

17.09.2025. 12:23 12:32
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Драма на градилишту у Улици Илије Гарашанина у Аранђеловцу завршена је после три сата, када је радник који је држављанин Турске сишао са крана, са ког је претходно претио да ће да скочи.

Он се сада налази у полицијској станици, где даје изјаву.

- Све је почело око девет часова јутрос када се држављанин Турске попео на кран с намером да скочи. Колеге су покушале да га убеде да сиђе, али како нису успели позвали су полицију - рекао је извор Телеграфа и додао да су на терен изашли и људи из преговарачког тима МУП. 

СОС телефон за помоћ особама које размишљају о самоубиству 

Број 0800/309-309, опција 1, СОС телефон је који ради 24 сата, а на који се јављају стручњаци за спречавање самоубиства - лекари Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић". Сви позиви су анонимни и бесплатни.

Служба ургентне психијатрије прима пацијенте 24 сата без заказивања, без књижице и без плаћања, а Центар за ментално здравље од 9 до 18 прима такође без заказивања. 

Уколико вам је потребна помоћ, сваког дана можете позвати и волонтере Центра "Срце" од 14 до 23 часа на број телефона 0800-300-303 или им се обратити мејлом на [email protected], као и преко чета на сајту www.centarsrce.org

(Telegraf.rs)

самоубиство Аранђеловац
