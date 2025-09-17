overcast clouds
АРАНЂЕЛОВАЦ У СТРАХУ Радник високо на КРАНУ прети скоком ПРЕГОВАРАЧИ НА ТЕРЕНУ

17.09.2025. 10:57 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Дневник

На једном градилишту у Аранђеловцу одвија се права драма која траје више од сат и по времена.

Како медији сазнају, један од радника се попео на кран на градилишту и прети да ће скочити. 

- Све је почело око девет часова јутрос када се мушкарац попео на кран с намером да скочи. Колеге су покушале да га убеде да сиђе, али како нису успели позвали су полицију - каже извор за медије и додаје да су на терен изашли и људи из преговарачког тима МУП-а.

- Преговори са радником на градилишту су у току - додао је саговорник.

(k1info.rs)

самоубица градилиште
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
