АРАНЂЕЛОВАЦ У СТРАХУ Радник високо на КРАНУ прети скоком ПРЕГОВАРАЧИ НА ТЕРЕНУ
17.09.2025. 10:57 11:10
На једном градилишту у Аранђеловцу одвија се права драма која траје више од сат и по времена.
Како медији сазнају, један од радника се попео на кран на градилишту и прети да ће скочити.
- Све је почело око девет часова јутрос када се мушкарац попео на кран с намером да скочи. Колеге су покушале да га убеде да сиђе, али како нису успели позвали су полицију - каже извор за медије и додаје да су на терен изашли и људи из преговарачког тима МУП-а.
- Преговори са радником на градилишту су у току - додао је саговорник.