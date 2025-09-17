РАСВЕТЉЕНА ДВА СЛУЧАЈА ПОДМЕТАЊА ПОЖАРА Новосадска полиција ухапсила осумњичене пиромане
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ефикасним оперативним радом расветлили су два кривична дела изазивања опште опасности и идентификовали осумњичене.
Сумња се да је В. П. (1994) 6. августа у Коперниковој улици полио запаљивом течношћу аутомобил једног Новосађанина и потом га запалио.
У другом случају, Н. Т. (1992) терети се да је 20. августа у Руменки кроз прозор једне куће убацио „Молотовљев коктел“ и изазвао пожар.
По налогу Основног јавног тужилаштва, против обојица ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку, саопштила је ПУ Нови Сад.