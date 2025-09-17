overcast clouds
РАСВЕТЉЕНА ДВА СЛУЧАЈА ПОДМЕТАЊА ПОЖАРА Новосадска полиција ухапсила осумњичене пиромане

17.09.2025. 12:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ефикасним оперативним радом расветлили су два кривична дела изазивања опште опасности и идентификовали осумњичене.

Сумња се да је В. П. (1994) 6. августа у Коперниковој улици полио запаљивом течношћу аутомобил једног Новосађанина и потом га запалио.

У другом случају, Н. Т. (1992) терети се да је 20. августа у Руменки кроз прозор једне куће убацио „Молотовљев коктел“ и изазвао пожар.

По налогу Основног јавног тужилаштва, против обојица ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку, саопштила је ПУ Нови Сад.

подметнут пожар
Вести Хроника
