(ФОТО) Туга у Крагујевцу МАЛЕНИ ГАВРИЛО (4) ЧИЈИ СУ ОСМЕХ И БОРБА УЈЕДИНИЛИ СРБИЈУ ИЗГУБИО ЖИВОТНУ БИТКУ Од рођења се борио с тешком болешћу, примио и најскупљи лек свету, али...
Гаврило Ђурђевић (4) из Чумића надомак Крагујевца који је ујединио целу Србију у борби за најскупљи лек на свету, нажалост је преминуо.
Ова вест објављена је на Инстаграм профилу kragujevcani.rs.
Његова храброст, невин осмех и велика борба покренули су талас љубави и солидарности какав се ретко виђа. Захваљујући њему, научили смо да нема граница када је у питању хуманост и да се читава нација може ујединити око једног детета. Примио је лек за који се борила цела Србија, али живот је имао другачији пут. Остаје вечна успомена на анђела који је променио срца милиона људи. Почивај у миру, мали јунаку, а твоја прича нека заувек буде подсетник да љубав и доброта побеђују све - пише у објави.
Подсетимо, пре четири године у свим медијима је одјекнула прича о малом Гаврилу Ђурђевићу, који тек што је био закорачио на овај свет, а већ водио најважнију животну битку.
Гаврило је водио борбу против СМА (спиналне мишићне атрофије). Он је у јуну 2021. примио скупоцени лек на клиници у Мађарској. У септембру те године, Гаврило је прославио први рођендан у болници у Будимпешти, али је други и трећи рођендан дочекао код своје куће.
Још увек није познато шта је тачан узрок смрти малог Гаврила, пише Блиц.