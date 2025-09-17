moderate rain
ПРЕМИНУО ДЕЧАК (15) НАКОН ВИШЕДНЕВНЕ БОРБЕ ЗА ЖИВОТ Тинејџерска вожња завршена трагично

17.09.2025. 08:50 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Тинејџер Алекса О. (15) из околине Барајева умро је јуче на ВМА-а након што је 11. септембра ове године у Лисовићу повређен када се колима "закуцао" у бандеру.

Тада су са њим у колима била још два друга која су пуштена из болнице.


Тинејџер је, највероватније, узео очев "пежо" и са још двојицом вршњака кренуо у вожњу! Незванично, тог 11. септембра око 5 сати ујутру при великој брзини изгубио је контролу над аутомобилом и свом силином се закуцао у бетонску бандеру!

- Био сам у купатилу када је то пукло, као ракета да је пала. Било је око 5 ујутру. Ауто је одмах кренуо да варничи. Позвао сам полицију и Хитну помоћ. Један дечак га је дозивао: "Алекса, Алекса", али он се није одазивао - додаје наш саговорник. 

- Видео сам и једног тинејџера поред кола имао је скроз крваву ногу. Ужасно је изгледало, а Алекса није долазио свести. Други дечак је добро, свестан, мајка његова је дошла по њега - прича сведок. 

Мештани који су видели аутомобил кажу да је изгледао као згужвана хартија! 

О смрти Алексе О. обавештено је Више јавно тужилаштво у Београду. 

(Telegraf.rs)

преминуо саобраћајна несрећа
Вести Хроника
