РУСКИЊА (34) „ПАЛА“ НА НОВОМ БЕОГРАДУ Жена-макро учествовала у предаји држављанке Казахстана!
Ухапшења држављанка Русије због Посредовања у вршењу проституције на Новом Београду.
По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, а као резултат акције сузбијања проституције коју су спровели полицијски службеници Одељења за јавни ред и мир, ПУ за град Београд - УП, ухапшена је држављанка Руске Федерације Е.Ф. (34) због постојања основане сумње да је извршила кривично дело Посредовање у вршење проституције из члана 184. Кривичног законика на тај начин што је дана 16.09.2025. године, на територији ГО Нови Београд, учествовала у предаји држављанке Казахстана Л.К. (39) ради вршења проституције- стоји у саопшењу Трећег основног јавног тужилаштва.
Ухапшена ће у законском року бити доведена у Треће основно јавно тужилаштво у Београду где ће је јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све наводе кривичне пријаве, пише Телеграф.