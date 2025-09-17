scattered clouds
Нови Сад
РУСКИЊА (34) „ПАЛА“ НА НОВОМ БЕОГРАДУ Жена-макро учествовала у предаји држављанке Казахстана!

Ухапшења држављанка Русије због Посредовања у вршењу проституције на Новом Београду.

По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, а као резултат акције сузбијања проституције коју су спровели полицијски службеници Одељења за јавни ред и мир, ПУ за град Београд - УП, ухапшена је држављанка Руске Федерације Е.Ф. (34) због постојања основане сумње да је извршила кривично дело Посредовање у вршење проституције из члана 184. Кривичног законика на тај начин што је дана 16.09.2025. године, на територији ГО Нови Београд, учествовала у предаји држављанке Казахстана Л.К. (39) ради вршења проституције- стоји у саопшењу Трећег основног јавног тужилаштва.
 

Ухапшена ће у законском року бити доведена у Треће основно јавно тужилаштво у Београду где ће је јавни тужилац, у присуству браниоца, саслушати на све наводе кривичне пријаве, пише Телеграф.
 

