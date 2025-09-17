УХАПШЕНИ ЗБОГ СЕДАМ ТЕШКИХ КРАЂА Четворка однела телевизоре и алате вредне пет милиона динара
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, из Полицијске станице Барајево, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Младеновцу, ухапсили су четири особе због сумње да су извршиле чак седам кривичних дела тешка крађа.
Ухапшени су А. Б. (2007), И. К. (1994), Ж. Р. (2006) и М. Д. (2007), а терете се да су од јула до 13. септембра ове године проваљивали у производне и пословне просторије фирми на територији Барајева. Према наводима полиције, износили су телевизоре, електро-алате и другу опрему, причинивши штету од око пет милиона динара.
Приликом претреса станова и просторија осумњичених, полиција је пронашла украдене предмете који ће бити враћени власницима.
Сви осумњичени су задржани до 48 часова и уз кривичну пријаву биће приведени надлежном тужилаштву.