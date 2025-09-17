scattered clouds
19°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Шта је посреди? ТРАМП И МЕЛАНИЈА СПАВАЈУ У ОДВОЈЕНИМ СОБАМА Ово су детаљи боравка пара у Виндзору ДОНЕЛИ И СВОЈУ ПОСТЕЉИНУ

17.09.2025. 18:43 19:02
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Коментари (0)
трамп
Фото: Tanjug/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Председник САД Доналд Трамп и његова супруга Меланија допутовали су у званичну посету Великој Британији, а како наводе извори из британске краљевске породице, спаваће у одвојеним апартманима у замку Виндзор.

Према писању "Дејли мејла", пар је одлучио да има више приватности током своје државне посете Великој Британији и чак су наручили постељину која је допремљена из САД. Срећом, Виндзору не мањка простора, јер има преко 1.000 соба, укључујући државне одаје, приватне апартмане, капеле и канцеларије.
 

У британској штампи су се одмах појавиле шале о Меланијиној посебној соби, док стручњак за краљевску породицу Аластер Брус објашњава да главни гости у Виндзору обично добијају апартман са брачним и одвојеним креветом, тако да је пар могао бити заједно - да су то желели.

Иначе, спекулације о њиховој брачној дистанци трају већ месецима: Меланија углавном борави у Њујорку, док Доналд Трамп обликује Белу кућу у Вашингтону према својој визији. Међутим, одвојене спаваће собе нису неуобичајене у британској краљевској породици - краљица Елизабета ИИ и принц Филип су такође спавали одвојено, док краљ Чарлс и краљица Камила чак живе у одвојеним резиденцијама.

трамп
Фото: Tanjug/Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Трампови људи су, према писању британских медија, прегледали апартман у Виндзору и одлучили да краљевска постељина "није довољно добра", па су послали своју. Један дворјанин се нашалио да Трамп "није желео да уништи краљевске чаршаве траговима своје креме за самопотамњивање".

Новинар Мајкл Волф је раније изјавио да су Доналд и Меланија "у суштини раздвојени" и да живе одвојеним животима. Бела кућа га је због тога оштро напала, називајући га преварантом и лажовом.
 

"Њујорк Тајмс" је у мају писао да је Меланија често одсутна из јавности недељама, боравећи у својим становима у Њујорку или на Флориди, док званичници тврде да је она у Белој кући чешће него што јавност мисли.

пар
Фото: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP, Pool

Краљ Чарлс дочекао Трампа испред замка Виндзор
 

Подсетимо, британски краљ Чарлс Трећи и супруга краљица Камила дочекали су данас америчког председника Доналда Трампа испред замка Виндзор. Са Трампом је и његова супруга Меланија, пише BBC.

Председника САД је дочекала почасна гарда након чега су Трамп и британски краљ поздравили војнике, након чега су интониране химне САД и Велике Британије.

Трамп и краљ су након тога ушли са супругама у кочију која их је одвезла у замак где је гостима приређен свечани ручак.
Трамп је до замка Виндзор допутовао хеликоптером из резиденције америчког амбасадора у Лондону, а по слетању су га дочекали принц и принцеза од Велса Вилијам и Кејт.
Ово је прва званична посета Трампа Великој Британији у другом мандату.

Блиц

Доналд Трамп меланија трамп
Извор:
Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕКРШИО ВАЖАН КРАЉЕВСКИ ПРОТОКОЛ Доналд Трамп умислио да је битнији од британског монарха ОВО ЈОШ НИКО НИЈЕ УРАДИО (ФОТО)
d

ПРЕКРШИО ВАЖАН КРАЉЕВСКИ ПРОТОКОЛ Доналд Трамп умислио да је битнији од британског монарха ОВО ЈОШ НИКО НИЈЕ УРАДИО (ФОТО)

17.09.2025. 17:49 17:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРАЉЕВСКИ ДОЧЕК ЗА ТРАМПА И МЕЛАНИЈУ У ВИНДЗОРУ Поздравили их Чарлс и Камила и Вилијам и Кејт Мидлтон
s

КРАЉЕВСКИ ДОЧЕК ЗА ТРАМПА И МЕЛАНИЈУ У ВИНДЗОРУ Поздравили их Чарлс и Камила и Вилијам и Кејт Мидлтон

17.09.2025. 14:31 14:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај