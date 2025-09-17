Шта је посреди? ТРАМП И МЕЛАНИЈА СПАВАЈУ У ОДВОЈЕНИМ СОБАМА Ово су детаљи боравка пара у Виндзору ДОНЕЛИ И СВОЈУ ПОСТЕЉИНУ
Председник САД Доналд Трамп и његова супруга Меланија допутовали су у званичну посету Великој Британији, а како наводе извори из британске краљевске породице, спаваће у одвојеним апартманима у замку Виндзор.
Према писању "Дејли мејла", пар је одлучио да има више приватности током своје државне посете Великој Британији и чак су наручили постељину која је допремљена из САД. Срећом, Виндзору не мањка простора, јер има преко 1.000 соба, укључујући државне одаје, приватне апартмане, капеле и канцеларије.
У британској штампи су се одмах појавиле шале о Меланијиној посебној соби, док стручњак за краљевску породицу Аластер Брус објашњава да главни гости у Виндзору обично добијају апартман са брачним и одвојеним креветом, тако да је пар могао бити заједно - да су то желели.
Иначе, спекулације о њиховој брачној дистанци трају већ месецима: Меланија углавном борави у Њујорку, док Доналд Трамп обликује Белу кућу у Вашингтону према својој визији. Међутим, одвојене спаваће собе нису неуобичајене у британској краљевској породици - краљица Елизабета ИИ и принц Филип су такође спавали одвојено, док краљ Чарлс и краљица Камила чак живе у одвојеним резиденцијама.
Трампови људи су, према писању британских медија, прегледали апартман у Виндзору и одлучили да краљевска постељина "није довољно добра", па су послали своју. Један дворјанин се нашалио да Трамп "није желео да уништи краљевске чаршаве траговима своје креме за самопотамњивање".
Новинар Мајкл Волф је раније изјавио да су Доналд и Меланија "у суштини раздвојени" и да живе одвојеним животима. Бела кућа га је због тога оштро напала, називајући га преварантом и лажовом.
"Њујорк Тајмс" је у мају писао да је Меланија често одсутна из јавности недељама, боравећи у својим становима у Њујорку или на Флориди, док званичници тврде да је она у Белој кући чешће него што јавност мисли.
Краљ Чарлс дочекао Трампа испред замка Виндзор
Подсетимо, британски краљ Чарлс Трећи и супруга краљица Камила дочекали су данас америчког председника Доналда Трампа испред замка Виндзор. Са Трампом је и његова супруга Меланија, пише BBC.
Председника САД је дочекала почасна гарда након чега су Трамп и британски краљ поздравили војнике, након чега су интониране химне САД и Велике Британије.
Трамп и краљ су након тога ушли са супругама у кочију која их је одвезла у замак где је гостима приређен свечани ручак.
Трамп је до замка Виндзор допутовао хеликоптером из резиденције америчког амбасадора у Лондону, а по слетању су га дочекали принц и принцеза од Велса Вилијам и Кејт.
Ово је прва званична посета Трампа Великој Британији у другом мандату.