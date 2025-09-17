СТАТИСТИКА ЈЕ ЧУДО...
МАЂАРСКА БЕЗБЕДНИЈА ОД ШВЕДСКЕ?! Орбан поносно поручује: Мађарска 0, Шведска 317 експлозија прошле године
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас да саосећа са шведским народом, који је заробљен у хаосу док њихови лидери проводе време оптужујући једни друге и позвао на "упоређивање чињеница" у вези с насиљем у Мађарској наспрам Шведске.
Орбан је навео да у 2024. години у Мађарској није било експлозија ни илегалних миграната, да су ухапшена 132 кријумчара миграната као и 16 хиљада илегалних миграната.
"Сигурно, уређено, под контролом", оценио је Орбан ситуацију у Мађарској у објави на друштвеној мрежи Икс.
Истовремено, Орбан је навео да је током претходне године у Шведској било 317 експлозија повезаних с бандама, 62.000 људи повезаних са криминалним мрежама, 8.935 илегалних миграната, а да је стопа убистава из ватреног оружја 4 на милион у поређењу са просеком ЕУ од 1,6.
Мађарски премијер је навео и да премијер Шведске Улф Кристерсон признаје да "очигледно нема контролу над овим таласом насиља".
"Овај хаос не сме бити будућност Европе, наш народ заслужује боље!", закључио је Орбан.
“Брисел је на погрешном путу, наставићемо својим, мађарским путем“
Виктор Орбан је изјавио, поводом годишњице представљања извештаја бившег председника ЕЦБ Марија Драгија о будућности европске конкурентности, да Европска унија губи конкурентност, а да "бриселске бирократе то и даље не схватају озбиљно".
"Пре годину дана, Марио Драги је у Будимпешти упозорио да је конкурентност Европске уније 'руинирана'. Бирократе у Бриселу то нису схватиле озбиљно. Данас је, према Драгију, ситуација још гора. Брисел је на погрешном путу. Хајде да наставимо својим, мађарским путем!", поручио је Орбан на Фејсбуку, уз фотографију са Драгијем.
Он је истакао да у таквом европском контексту Мађарска мора да задржи пут развоја, и додао да је то могуће.
Подсетио је и на највећи програм стамбене изградње у историји Мађарске, као и на "пореску револуцију" која, према његовим речима, нема премца у Европи.
"Уместо да се безумно одвојимо од руске енергије, паметним коришћењем зелене енергије успели смо да очувамо субвенционисане цене комуналија", навео је Орбан.