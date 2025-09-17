broken clouds
СЕЗОНА ЈЕ ГОТОВА, ПРОДЕФИЛОВАЛО СТОТИНЕ ХИЉАДА ПОСЕТИЛАЦА! Лето је готово на Торнику, туристичке авантуреза сећање

17.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
с
Фото: РИНА

ЧАЈЕТИНА: У суботу, 14. септембра, званично је затворена летња сезона у планинском центру Торник. Током протекла три месеца, овај златиборски туристички центар био је прави рај за љубитеље природе, активног одмора и добре забаве.

- Посетиоци су уживали у бројним садржајима: панорамској вожњи шестоседном жичаром, која пружа јединствен поглед на златиборске пределе и околне планине, бобу на шинама, зип лајну, планинском бициклизму, мини голфу, спортским теренима и дечијим игралиштима. Посебно интересовање владало је за е-бајк авантуре, које омогућавају да се лако савладају планинске стазе и открију скривене лепоте Златибора, кажу за РИНУ у ТО Златибор.

Летњу сезону обогатиле су бројне манифестације, међу којима се издвојио спортско-еколошки догађај „Tornik race“, који је окупио велики број такмичара и промовисао здрав начин живота и очување природе.

с
Фото: РИНА

Златибор је током лета остао доследан свом епитету „ваздушне бање“, а Торник је још једном показао зашто је једна од најпосећенијих локација за породице, спортисте и авантуристе.

Из локалне туристичке организације поручују да се са нестрпљењем очекује ски опенинг и почетак нових зимских авантура на Торнику.

 

 

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
