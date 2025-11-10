overcast clouds
(ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ДИЈАНОМ ХРКОМ Позвао је на разговор у председништво

10.11.2025. 10:26
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
Председник Србије Александар Вучић разговарао је јутрос са Дијаном Хрком, која штрајкује глађу испред зграде Скупштине Србије.

- Разговарао сам јутрос телефоном са Дијаном Хрком и Угљешом Мрдићем. Замолио сам их да прекину штрајк глађу, а госпођу Хрку позвао у председништво на састанак. Сви добри људи у Србији забринути су за њихово здравље и молим се, и надам, да ће донети одлуку о прекиду штрајка - пише на званичном Инстаграм налогу председника.

Председник је рекао да је забринут и због тога што Хрка и Мрдић спавају у шаторима и зато што не узимају храну.

- Забринут сам у сваком случају за здравље сваког од њих - истакао је Вучић.

Александар Вучић разговор Дијана Хрка
Курир.рс/Дневник
Дневник
Вести Политика
