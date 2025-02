„Војводина није Србија“ СРАМНА ПРОПАГАНДА БОБАНА БОГДАНОВИЋА Позивa на сецесију северне покрајине

"Војводина није Србија, крај! Војвођани не желе да живе у Србији! Војводина ће бити конфедерација Срема, Баната, Бачке и њених кантона! Војводина ће бити федерална парламентална република и срце Европске уније и НАТО-а. Завршићемо тај посао ускоро", изјавио је Богдановић у својој објави на друштвеној мрежи.

Vojvodina is not Serbia, the end!

People who live in Vojvodina don't

want to live in 🇷🇸!

Vojvodina will be a confederation of Srem, Banat, Bačka and its cantons!

Vojvodina will be a federal parliamentary republic

and the heart of 🇪🇺 and @NATO

We will finish that job very soon!👇 pic.twitter.com/OSty30JP4L

— Boban Bogdanović Leon (@DissidentAnswer) November 13, 2024