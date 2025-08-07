ШТА АМЕРИКА НУДИ РУСИЈИ ЗА ПРЕКИД РАТА? Пољаци тврде да знају
Пољски лист "Онет" тврди да је сазнао садржај америчке "повољне" понуде у вези са Украјином, која је представљена руском председнику Владимиру Путину током преговора са специјалним изаслаником председника САД Стивом Виткофом у Москви.
Према писању "Онета", Виткоф је разговарао о америчком предлогу за прекид ватре за Русију, који је договорен са европским силама. Како је лист сазнао, Москва је добила веома повољну понуду од Трампове администрације.
Русија и Сједињене Америчке Државе су се договориле да ће се састанак Владимира Путина и Доналда Трампа одржати у наредним данима, рекао је Јуриј Ушаков, саветник руског председника.
Амерички предлог Москви
Могуће одбијање понуде од стране Москве значило би да би чак и најпромосковскији политичари морали да изгубе све илузије о могућности постизања компромисног споразума са Русијом.
Амерички предлози укључују:
прекид ватре у Украјини, а не мир;
де факто признање територија које је окупирала Русија одлагањем овог питања за 49 или 99 година;
укидање већине санкција наметнутих Русији и, дугорочно гледано, повратак енергетској сарадњи, односно увозу руског гаса и нафте.
Како пише публикација, овај пакет предлога не садржи гаранције да се НАТО неће ширити, што су Руси доследно захтевали.
Москва такође није добила никаква обећања да ће војна подршка Украјини бити обустављена. Међутим, ова друга тачка је наводно прихватљива Русима.
Предлози које су поднели Американци су веома далекосежни
Могућност споразума потврђују изјаве барем неколико водећих европских политичара. На пример, 30. јула премијер Доналд Туск је изјавио да "постоји велика шанса и много знакова који указују да би руско-украјински рат могао барем бити обустављен у блиској будућности".
Чешки председник Петр Павел је у интервјуу за Би-Би-Си рекао да "ако је цена опстанка Украјине да Русија окупира део земље, онда је то прихватљива цена".
Министар спољних послова Радослав Сикорски је такође упитан о детаљима предлога које је Москва добила у Међународном извештају часописа Онеt. Када је конкретно упитан да ли је могуће обнављање енергетске сарадње са Русијом, одговорио је: "Овај рат ће се једног дана завршити, а Русија је извор сировина за Европску унију стотинама година."
Горе наведена изјава Сикорског, иако веома дипломатска и не баш конкретна, заправо потврђује информацију да су предлози које су поднели Американци веома далекосежни.