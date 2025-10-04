ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ СВЕТОГ КОДРАТА Ако желите више мудрости, изговорите ову молитву
Данас славимо Светог апостола Кодрата, заштитника учених људи: Ово је молитва ако желите да постанете мудрији
Српска православна црква и њени верници данас славе Светог апостола Кодрата. Предање каже да је поред 12 великих апостола који су били уз Исуса и били његови први ученици, Бог изабрао још седамдесет других апостола који су проповедали Јеванђеља и ширили хришћанство.
Знан је као неко ко је проповедао Јеванђеље у Атини и и био епископ најпре у Атини после св. Публија, а по том у граду Магнезији.
Словио је за веома ученог у светској мудрости и богат благодаћу Духа Светога.
О њему је можда најбоље беседио његов животописац: "Беше као звезда јутарња посреди облака (Сирах. 8, 6); облаци беху тамно јелинско незнабоштво, без светлости благочешћа; а св. апостол Кодрат кроз реч Божју засија им – Јелинима – као светлост велика, осветли таму, низложи скверне жртве, скруши идоле, и разори храмове демонске молитвом. Но тама увек мрзи светлост; тако и незнабошци омрзоше Кодрата светога, и најпре га тукоше камењем, као негда Јевреји св. Стефана, а по том га вргоше у тамницу, и не даваху му никако хлеба све док не испусти душу своју свету и не пресели се у царство Христа Бога свога. Св. Кодрат написао је одбрану хришћанства и предао је цару Адријану. Та одбрана толико је подејствовала на незнабожачког цара, да је овај наредио, да се хришћани не гоне без нарочитих кривица".
Дакле, - "разори храмове демонске молитвом". Сасвим јасно каква је душа био.
Кодрат је био првенствено епископ у Атини, а након тога у Магнезији. Према хришћанском предању, управо је Свети Кодрат написао одбрану хришћанства и предао је цару Хадријану. Легенда каже да је овај спис оставио толики утисак на цара да је овај наредио да се хришћани више не прогоне.
Незнабошцима је био врло мрзак, па је најпре каменован, а онда бачен у тамницу, све док није умро од глади 130. године.
Свети Кодрат сматра се заштитником учених људи. Они који желе да добију део мудрости овог светог човека на данашњи дан треба да му у цркви запале свећу и посвете му ову молитву: "Апостоле Свети Кодрате, моли Милостивога Бога, да опроштај грехова подари душама нашим".