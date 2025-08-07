МЕШТАНИ ПОКУШАВАЛИ ДА ОЖИВЕ ЈЕДНУ ОСОБУ! Пожар у селу Бован код Алексинца, стигло осам ватрогасаца, чека се Хитна помоћ
07.08.2025. 18:12 18:18
Око 16 часова дошло је до пожара у атару села Бован у општини Алексинац, сазнаје "Блиц". Како пише "Блиц", гори сува трава и ниско растиње на врло неприступачном терену.
- На месту пожара је затечена једна особа која, после реанимације од стране мештана, није давала знаке живота - каже извор "Блица".
Како сазнаје Блиц, на лицу места је осам ватрогасаца из Алексинца и Ниша са три возила и чека се долазак Хитне помоћи.