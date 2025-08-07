Полицајац из Новог Пазара УХАПШЕН на административном прелазу БРЊАК Одмах спроведен у службене просторије
07.08.2025. 17:35 17:40
БРЊАК: Косовска полиција данас је у поподневним часовима ухапсила припадника новопазарске полиције С. Р. на административном прелазу Брњак.
С. Р. је био запослен управо на том прелазу. До хапшења је дошло након што је прешао на територију Косова, где га је одмах лишила слободе косовска полиција - потврђено је за агенцију РИНА.
Ухапшени је спроведен у просторије надлежне полицијске станице, а до овог тренутка није саопштен званичан разлог његовог задржавања.