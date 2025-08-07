few clouds
Полицајац из Новог Пазара УХАПШЕН на административном прелазу БРЊАК Одмах спроведен у службене просторије

07.08.2025. 17:35 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
БРЊАК: Косовска полиција данас је у поподневним часовима ухапсила припадника новопазарске полиције С. Р. на административном прелазу Брњак.

С. Р. је био запослен управо на том прелазу. До хапшења је дошло након што је прешао на територију Косова, где га је одмах лишила слободе косовска полиција - потврђено је за агенцију РИНА.

Ухапшени је спроведен у просторије надлежне полицијске станице, а до овог тренутка није саопштен званичан разлог његовог задржавања.

 

административна граница ухапшен полицајац срби на ким
